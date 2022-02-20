نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهما كان عمرك فوق ال 70.. دهنة من زيت جونسون والنشا بياض وتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه في 3 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة زيت جونسون من الزيوت الخفيفة الخاصة بالاطفال وذلك لانه خفيف جدا على بشرة الاطفال ولا يسبب اي ضرر على بشرة الاطفال لانه لا يحتوي على اي مواد كيميائية, ولذلك يمكن استخدام زيت جونسن على البشرة دون القلق من التسبب في اي اضرار لها, ويمكن استخدام زيت جونسن مع النشا لتفتيح البشرة والتخلص من جميع مشاكل البشرة والجسم, فالنشا من المواد الطبيعية الامنة على البشرة والمعروفة باحتوائها على العديد من العناصر التي تغذي البشرة, ولذلك سنوضح خلال السطور التالية طريقة استخدام زيت جونسون مع النشا لتفتيح البشرة والجسم بشكل فوري.

طريقة تفتيح الجسم بشكل فوري باستخدام خليط زيت جونسون والنشا

زيت جونسون غني بمجموعة من الزيوت الطبيعية التي لها العديد من الفوائد على البشرة, ويعمل على ترطيب البشرة بشكل فعال والتخلص من الجفاف ويمكن استخدامه مع النشا للتخلص من اسمرار البشرة وازالة اي اثار للحبوب من البشرة وتساعد النشا ايضًا في شد الجلد وتعطي البشرة مظهر نضر, ولتحضير وصفة النشا وزيت جونسن يجب اتباع الاتي:-

يتم خلط معلقة من زيت جونسن مع معلقة النشا ويقلب المكونان معًا.

يضاف على الخليط معلقة من الحليب المجفف ومعلقة من ماء الورد.

تمزج كل المكونات معا حتى تتجانس وتفرد على البشرة ويمكن استخدام هذه الوصفة لتفتيح الجسم ايضا.

يترك الخليط ربع ساعة حتى يمتصه الجلد ويستفيد منه بشكل كامل وبعد ذلك يتم فرك الخليط من الجلد.

يتم شطف البشرة من الخليط جيدًا ويمكن تكرار هذه الوصفة مرتين كل اسبوع.

وصفة زيت جونسن والملح لتبيض البشرة

تعد هذه الوصفة من الطرق الفعالة التي تساعد في التخلص من اسمرار البشرة وتجدد خلايا الجلد وتساعد في التخلص من الحبوب وتقسير الجلد ويتم تحضير الوصفة بوضع معلقة من الملح مع معلقتان من زيت جونسن ويقلبان معا ويتم فرك البشرة بالخليط لمدة خمس دقائق حتى تمتص البشرة الزيت وبعد ذلك يترك على البشرة خمس دقائق ويتم شطف البشرة بماء فاتر وبذلك نكون حصلنا على وصفة تبيض البشرة