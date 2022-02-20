لو عندك كوب سكر أعملي 100 قطعة من المارشميلو البيتي في 10 دقائق طعمه أحلي من المحلات

المارشميلو هو أخد الحلويات اللذيذة والبسيطة التي يمكن ‏اعدادها في المنزل بطريقة سهلة واستخدام بعض المكونات الموجودة لدينا في المنزل وفي نفس الوقت هذه الحلويات يتم اعدادها بشكل صحي داخل المنزل دون استخدام أي مواد حافظة أو مواد كيميائية مثل المارشميلو ‏الذي يتم إعداده في الخارج فإنه يحتوي على العديد من المكونات الضارة التي يمكن أن تؤدي الأطفال الى خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها إعداد المارشميلو بطريقة سهلة وسريعة ‏وسنتحدث أيضا عن ‏جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى تكون حبات المارشميلو جاهزة.

‏‏مكونات طريقة عمل المارشميلو البيتي اللذيذ

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نحتاج إلى بعض المكونات الفعالة التي يمكن من خلالها إعداد المارشاميلو ‏ويجب الحرص على أن لا تكون تحتوي على أي اضرار او مكونات صناعية وهذه المكونات هي:

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نحضر أربع حبات من البيض نحصل من خلالها على بياض البيض فقط.

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‏ كوب من السكر المطحون.

ستة ملاعق كبيرة من السكر العادي.

1\2‬ ملعقة نشا بودرة كبيرة .‬

كوب نشا سائل.

1\2‬ كوب من الماء الساخن.‬

½ ملعقة من بودرة الجيلاتين.

طريقة عمل المارشميلو البيتي اللذيذ

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فيما يلي نحتاج إلى بعض الخطوات التي يمكن من خلالها إعداد المارشميلو اللذيذ في المنزل بطريقة سريعة ومكونات بسيطة وهذه الطريقة هي:

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نحضر أولا كوب نشا سائل نضيف له ملعقة سكر نحرك السكر و كوب نشا باستمرار حتى يمتزج السكر مع كوب النشا جيدًا.

بعد ذلك نضيف كوب الماء الساخن مع بودرة جيلاتين وملعقة بودرة نشا.

نقوم بإزالة صفار البيض من البيض ونضيف ‏بياض البيض الا باقي الخليط ونستمر في التحريك حتى يصبح الخليط متجانسا.

بعد ذلك نضيف احد الألوان الجميل ونقوم بتقليب جميع هذه المكونات معًا حتى تمتزج.

بعد ذلك نضع هذه المكونات على النار لبعض الوقت حتى تكون جاهزة وتتماسك بشكل أكبر ويكون من السهل تقطيعها إلى قطع صغيرة.

بعد هذه الخطوة تكون جاهزة للتقديم ويتم تقطيعها إلى قطع صغيرة ووضعها في الثلاجة لبعض الوقت بعد ذلك يمكن استخدامها بسهولة.

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