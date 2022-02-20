نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة كنتاكي السرية أعملي فراخ كنتاكي المقرمش في المنزل بطريقة أشهر المطاعم في المقال التالي
هناك العديد من الطرق المختلفة لعمل الدجاج، ولكن قد يكون بعض الطرق مفضلة لدى الكثير من الناس والاطفال، كما أنها يتم تناولها في المطاعم بشكل دائم ومن أهم هذه الطرق هي طريقة كنتاكي اللذيذة المشهورة والمحبوبة في جميع البلاد، فهي تتميز بنكهة وتتبيلة رائعة، ولذلك يتم البحث بشكل كبير عن طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل لإسعاد جميع أفراد الأسرة بهذه الوجبة المميزة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات عمل دجاج كنتاكي بنفس الطعم ونفس القرمشة اللذيذة.
يبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل دجاج كنتاكي ال طعم وشكل المطعم فمن المعروف أن دجاج كنتاكي له خلطة سرية مميزة تجعل لة طعم يختلف تمامًا عن باقي الطرق الاخرى، من خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل دجاج كنتاكى اللذيذ في المنزل وسوف تكون وجبة لذيذة ومميزة يستمتع بها كل أفراد الأسرة ويمكنكم معرفة ذلك من خلال متابعتنا.
طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل
دجاج كنتاكي المعروف بأنه ذات تتبيلة سرية، تعطي الدجاج طعم مميز وجميل، يمكنك اتباع الخطوات الآتية لتحصلو على نفس الطعم والشكل وهي كالاتي:
المكونات
- فرخة واحدة صغيرة الحجم وذلك حتى يتم نضجها بكل سهولة.
- ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.
- ملعقة كبيرة من البابريكا.
- ملعقة واحدة من الفلفل الأسود.
- ملعقتين من الملح.
- ملعقة صغيرة من الكاري.
- ملعقة واحدة من المستردة.
- رشة زعتر.
- كوب من الدقيق.
- بيضتين.
طريقة التحضير
- احضري الدجاج، وقومي بغسله جيدًا حتى يكون نظيف قبل البدء بأي شيء.
- قومي بتقطيع الدجاج الى اربع ٨ قطع.
- احضري طبق غويط، وضعي به الملح والفلفل الأسود، والكاري مع المستردة، والثوم البودرة، اخلطي كل هذه المكونات جيدًا مع بعضها البعض حتى تتجانس بشكل جيد.
- قومي بوضع الدجاج في هذه التتبيلة.
- قلبي الدجاج فيها جيدًا وذلك حتى تغطي كل قطع الدجاج بالكامل.
- احضري طبق واضيفي بداخله الدقيق.
- واحضري طبق اخر واضيفي بداخله البيض، وقومي بخفق البيض جيدًا.
- اغمسي كل قطعة من الزجاجة في البيض، وارفعيها بعد ذلك ثم غطيها بالدقيق بشكل كامل.
- استمري بعمل هذه الخطوات مع كل قطع الدجاج المتبلة.
- أحضري بعد ذلك قلاية غويطة، واضيفي بداخلها زيت غزير.
- ارفعيها على النار، ثم اتركي الزيت حتى يسخن تمامًا.
- ضعي قطع الفراخ ثم اخفضي النار عليها تمامًا حتى تنضج من الداخل بشكل جيد.
- اتركي كل جه لمدة عشرة دقائق، وحتى الحصول على اللون الذهبي الغامق المميز
- اخرجي قطع الدجاج المقرمشة على مناديل مطبخ لامتصاص الزيت بالكامل.
- يتم تقديمها الآن وتناولها بألف هنا وشفا.
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