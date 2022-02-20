بمقادير اقتصادية أعملي بسكويت البرتقال الهش الخفيف بطريقة صحية ودايبة دوب ألذ من المحلات

يعد البسكوت من الحلويات المفضله التى يعتمد عليها فى الصباح من فنجان الشاى كوجبة خفيفه، وهو من اساسيات حلوى عيد الفطر المبارك مع الكعك والبيتيفور، وايضا يقدم مع العصائر والمشروبات الغازيه للضيافه يحضر البسكوت بأطعمه مختلفة منها البرتقال او الحليب وجوز الهند، واليوم نقدم لكم طريقة عمل البسكوت.

يشكل البسكويت أهمية كبير جدا حيث نقوم بتحضيره في الأعياد والمناسبات وهو شئ أساسي لدينا، قد نقوم بتحضير البسكويت بعدة أشكال منها بسكويت النشادر و البسكويت بالزبدة و البسكويت بالشوكولاتة والبسكويت بالبرتقال فكل من هذه الأشكال يعطي نكهة خاصة به، فإن تناول البسكويت بجوار كوب من الشاي أو اللبن علي وجبة الإفطار أو العشاء كوجبة خفيفة جدا على المعدة وتعطي سعرات حرارية للجسم واحدة بالطاقة اللازمة له.

طريقة تحضير البسكوت

المكونات

٥ بيضات.

١ كيلو من الدقيق الابيض.

كمية من جوز الهند.

نصف كيلو من الزبدة.

٢كوب من السكر البودرة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الحليب السائل.

الطريقة

فى وعاء عميق نضع البيض مع الزبدة والسكر والفانيليا.

نقوم بخفق المكونات جيدآ حتى يصبح القوام كريمى.

نضف اليهم الحليب ونقلبهم جيدآ.

نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر.

نضع جوز الهند مع الدقيق المنخول.

نضع الدقيق المنخول تدريجيآ مع خليط البيض والحليب مع الاستمرار فى العجن حتى تصبح عجينة متماسكة.

ندهن صاج الفرن بقليل من الزيت.

نقوم بتشكيل العجينة عن طريق الماكينه او القوالب حتى نحصل على الشكل المرغوب فيه.

ندخل الصاج فى الفرن على درجة حرارة ١٨٠لمدة نصف ساعه حتى يأخذ اللون الذهبى.

يخرج من الفرن ويترك حتى يبرد تمامآ.

نقوم بتغطية البسكوت حتى لا يجف من الهواء.

يقدم البسكوت مع الشاى او القهوه او العصائر.

طريقة عمل بسكوت البرتقال

المكونات

٥بيضات.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من عصير البرتقال.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

١كيلو من الدقيق الابيض.

كمية من بشر البرتقال.

نصف كيلو من الزبدة.

٢كوب من السكر البودرة.

الطريقة