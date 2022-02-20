أصنعي بنفسك كريم طبيعي منزلي لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة الصاروخ لشعر طويل لحد الركب

الشعر الطويل هو زينة كل فتاة، فهو يعطي احساس الأنوثة والجاذبية، لذلك تسعى كل النساء لتحقيق هذا الحلم والحصول على شعر طويل وناعم، وحتى يحدث ذلك لابد من الاهتمام بالعديد من التفاصيل، ومنها العناية بالشعر وتغذيته، ويمكن أن يتم ذلك من خلال اتباع بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في تغذية جذور الشعر، وتعزيز نموه بشكل أفضل وسوف نتعرف على طريقة عمل كريم طبيعي يساعد في تحقيق ذلك.

طريقة عمل كريم طبيعي لتطويل الشعر

بمواد طبيعية بسيطة يمكن تحقيق أفضل النتائج و عمل أفضل كريم طبيعي للشعر، ومن أهم الوصفات التي يمكن تحضيرها بكل سهولة هي كالاتي:

كريم للشعر بزبدة الشيا وزيت جوز الهند

المكونات

اربع ملاعق كبار من زبدة الشيا.

ملعقتين كبار من زيت جوز الهند.

ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون.

ملعقتين من زيت الخروع.

ملعقتين من زيت الجوجوبا.

قطرات من فيتامين ه‍.

طريقة التحضير

اخلطي زبدة الشيا مع زيت جوز الهند وارفعي الخليط على نار هادئة، وذلك حتى يذوب تمامًا مع التقليب المستمر.

اضيفي باقي الزيوت التي تم تجهبزها، وقلبي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

ضعي الخليط في علبة محكمة الغلق، ثم قومي بوضعها في الثلاجة حتى تتماسك مرة أخرى.

يمكنك استخدام هذا الكريم على شعر رطب مبلل مع التدليك بشكل مستمر.

واتركي الكريم لمدة ساعة.

ثم قومي بغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر.

كرري استخدام الكريم على الشعر بشكل مستمر حتى يتم الحصول على أفضل نتيجة.

كريم للشعر بالكيوي وزيت الجوز الهند

المكونات

٣ حبات من فاكهة الكيوي الطازجة.

٤ ملاعق كبار من زيت جوز الهند الطبيعي.

٢ ملعقة من زيت الجوجوبا.

طريقة التحضير