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عمر شويل - جدة بالخلطة السرية أعملي محشي الكرنب على أصوله بالطريقة المصرية بطعم مستوي ولذيذ جداً - ثقفني
يعد المحشي من الأكلات المفضلة التى يحبها الجميع والتى تقدم ساخنة على المائدة، حيث أنها من الوجبات الاساسية فى فصل الشتاء التى نقوم بتحضيرها دائما، ويقدم المحشى ايضا فى العزومات العائلية كطبق رئيسي بجانب الاصناف الاخرى ويقدم مع الدجاج المشوى او البط، واليوم نقدم لكم طريقة عمل محشى الكرنب.
مكونات عمل محشي الكرنب
- كرنبة متوسطة الحجم.
- ١كيلو من الارز.
- كمية من الخضرة المفرومة
- (شبت وكزبرة وبقدونس).
- ١ كيلو من الطماطم المعصورة.
- ٣معالق كبيرة من معجون الطماطم.
- ٢بصله مفرومة متوسطة الحجم.
- زيت نباتي.
- ماء لسلق الكرنب.
- معلقة صغيرة من الكمون.
- معلقة صغيرة من الفلفل الاسود.
- معلقة صغيرة من الملح
طريقة التحضير
- نقوم بتقطيع الكرنب وتنظيفه.
- نضع الماء فى وعاء عميق على النار.
- عند غليان الماء نقوم بسلق ورق الكرنب.
- نخرج الكرنب من الماء على مصفاه حتى نتخلص من الماء الزائد.
- نغسل الأرز بالماء ونتركه يصفى تماما من الماء.
- فى وعاء اخر على نار متوسطة نضع الزيت مع البصل ونقلب جيدا حتى نحصل على اللون الذهبى الفاتح.
- نضف الى البصل معجون الطماطم ونشوحه مع البصل.
- نضع صلصة الطماطم مع البصل ونقوم بتركه على النار حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- ثم نضف اليه الملح والفلفل الاسود والكمون.
- بعد تحضير صلصة المحشى نضف إليها الخضرة المفرومة.
- نتأكد من تصفية الارز من الماء تماما.
- نضف الأرز على صلصة المحشى مع الخضرة ونقلب المكونات جيدآ.
- نقوم بتقطيع ورق الكرنب الى قطع صغيرة.
- نفرد ورق الكرنب ونضع معلقة صغيرة من خلطة الارز ونقوم بلفه على شكل رول صغيرونغلفه باحكام حتى لا يخرج منه الارز عند التسويه.
- نرص لفائف الكرنب فى وعاء عميق.
- نكرر العمليه حتى ننتهى من الكمية المطلوبه.
- نضف الشوربه على الكرنب حتى تتساوى الشوربه باخر صف من الكرنب.
- نضع الوعاء على نار متوسطه حتى الغليان.
- عند الغليان نقوم بتهدئة النار حتى يتشرب تمامآ.
- يأخذ حوالى من ٣٠ الى ٤٥ دقيقة حتى يتم تسويته.
- يرفع من على النار ويفرغ فى سرفيس التقديم.
- نضع القليل من البقدونس المفروم على الوجه للتزيين.
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