بأدق المقادير أعملي البيتي فور الدايب دوب بطريقة غير مكلفة وبطعم ألذ وأحلي من محلات الحلويات

يعد البيتيفور من الحلويات الغربية التى تقدم فى عيد الفطروتقدم ايضآ فى المناسبات، وهو يتميز بطعمه الرائع ورائحته الشهيه ويمكن تحضيره بالفانيليا او الشيكولاته حسب الرغبه، تفضل دائما الامهات تحضيرة فى المنزل حيث انه من الحلويات السهله والسريعه التى يمكن تقديمها للضيوف مع العصائر، وهو ايضآ من الحلويات الغير مكلفة لذالك نقدم لكم طريقة عمل البيتيفور بخطوات بسيطة.

طريقة عمل البيتفور

المكونات

٤ اكواب من الدقيق الابيض النخول.

٢كوب من الزبدة.

صفار بيضه واحده.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من السكر البودرة.

للتزيين

مربى.

جوز الهند.

الطريقة

فى وعاء عميق نضع السكر مع الزبدة والفانيليا وصفار البيضه.

نقوم بخلطهم بشكل جيد حتى تتجانس المكونات ونحصل على القوام المطلوب.

نخلط الدقيق بالبيكنج بودر.

نضف الدقيق الى خليط السكر والزبدة تدريجيآ مع العجن المستمر حتى تصبح العجينة متماسكة.

تشكل العجينة بواسطة ماكينة البيتيفور او القوالب اليدويه.

نرص البيتيفور فى صينية مدهونه بقليل من الزيت حتى لا تلتصق.

ندخل البيتيفور فى الفرن على درجة حرارة ١٦٠لمدة ٢٠دقيقه تقريبآ.

نخرج البيتيفور من الفرن ونتركه حتى يبرد.

نقوم بتزيين البيتيفور بالمربى وجوز الهند.

طريقة عمل البيتيفور بالشيكولاته

المكونات

٣اكواب من الدقيق الابيض المنخول.

١كوب من الكاكاو الخام الغير محلى.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

٢كوب من الزبدة.

كوب من السكر البودرة.

للتزيين

جوز هند.

شيكولاته سائلة.

الطريقة