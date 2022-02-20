بعجينة قطنية أعملي فطائر اللحمة السريعة بخلطة وتتبيلة لذيذة وبطعم طري ألذ من المطاعم

تعد الفطائر من احلى والذ المخبوزات التى يعشقها الصغار والكبار كوجبة عشاء لذيذة، فتعد من الوصفات الخفيفة في تحضيرها وتناولها، كما تحرص كل أم على إعداد هذه المأكولات بطريقة سهلة وبأقل التكاليف وبحشوات مختلفة بالجبن الو اللحم المفروم أو الشيكولاتة، سوف نقوم بتحضير فطائر اللحم المفروم والتى تعتبر وجبة ذات قيمة غذائية متكاملة لاحتواء اللحوم على البروتين الذي يساعد على نمو الجسم، فإليكم وصفة الفطائر بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة تحضير فطائر اللحم المفروم

المكونات:-

٣ اكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

٣ معالق من الزيت.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من السكر.

رشة من ملح.

ملعقتين من الحليب البودر.

ماء دافئ للعجن.

بيضة.

ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.

سمسم أو حبة البركة.

مكونات الحشوة:-

نصف كيلو من اللحم المفروم.

٢ بصلة مفرومة.

فلفل اخضر رومى مفروم.

ملعقة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من بهارات اللحم.

نصف ملعقة من البابريكا.

رشة جوزة الطيب.

طريقة التحضير