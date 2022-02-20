معجزة كريم بانثينول لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وتحويله لخيوط حرير أقوي كيراتين غير مكلف

كريم البانثينول من أهم الكريمات التي حققت نجاحًا رائعًا في فترة بسيطة، ويرجع ذلك لكثرة استخداماته للبشرة والشعر وقد يرجع ذلك لتعدد فوائدة بشكل كبير فهو يستخدم لحل الكثير من مشاكل الشعر ويساعد في فرد الشعر وتنعيمه ولذلك أصبح يدخل في الكثير من الوصفات الطبيعية المميزة، والان من خلال السطور التالية سوف نتعرف على طريقة عمل كريم البانثينول للشعر يمكنكم متابعتنا الآن.

طريقة عمل كريم البانثينول مع زيت جوز الهند الطبيعي

هذا الخليط له الكثير من الفوائد فهو يساعد في فرد الشعر والتخلص من التجاعيد والخشونه، ومنح الشعر والنعومة والجاذبية والجمال، وطريقة التحضير الماسك كالآتي:

المكونات

٢ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

ملعقة واحدة من زيت جوز الهند الطبيعي.

طريقة التحضير

يرفع زيت جوز الهند على نار هادئه أو لعمل حمام مائي وذلك حتى تذوب المكونات، ويصبح تجانسهم اسهل وافضل.

اخلطي الكريم والزيت في طبق مع بعضهم البعض حتى تتجانس ويصبح خليط ناعم.

يوزع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الاطراف بشكل كامل.

ارتدي قبعة بلاستيك للشعر واتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة، ويفضل تركه من الليل وحتى الصباح ليعطي أفضل نتيجة في فرد الشعر.

اغسلي شعرك بعد الانتهاء بالماء الفاتر والشامبو.

يمكنك عمل كمية مناسبة من هذا الخليط وتركه في علبة محكمة، وذلك لاستخدامه بشكل دائم للشعر، وذلك بشكل يومي أو كل يومين للحصول على شعر ناعم كالحرير.

فوائد استخدام كريم البانثينول مع زيت جوز الهند الطبيعى للشعر

هذا الكريم له العديد من الفوائد عند تطبيقه واستخدامه للشعر ومن أهم هذه الفوائد ما يلي: