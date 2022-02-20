وصفة سحرية لتفتيح وتبييض الوجه والرقبة والتخلص من الاسمرار في 10 دقائق والنتيجة فعالة 100%

كل فتاة تعاني من سواد البشرة أو الرقبة تسعى دائما في أن تحصل على إستخدام أشياء مناسبة لتفتيحها بدون أي أضرار سلبية وفي الأصل أن السبب وراء هذا السواد هو التعرض الدائم لأشعة الشمس الضارة، فهي لها دور كبير جدا في وجود حروق على البشرة وأيضا على الرقبة لذلك ينصح دائما بوضع كريمات تمنع أشعة الشمس من أن تحرق البشرة، فقد توجد بعض النصائح التى يمكننا إتباعها عند التعرض للشمس وهي كما ذكرنا من قبل أن نقوم بوضع كريم مضاد للشمس، ومن الضروري أن لا يتم وضع أي نوع مستحضرات التجميل على البشرة عند التعرض لأشعة الشمس.

ومن أمثلة مستحضرات التجميل التي تضر البشرة هو كريم الأساس، لأنه يساعد علي ظهور الحبوب والحساسية وكذلك يعمل على سواد الوجه وأيضا من ضمن الأشياء التي تجعل البشرة والرقبة باللون الغامق هي التعب والإرهاق وكثرة التوتر والقلق، وإستعمال كريمات تفتيح غير مناسبة لنوع البشرة ولكن قد توجد خلطات طبيعية تساعد على تبييض الرقبة والوجه، ومنها هي خلطة الزبادي حيث أنه من المكونات أو المواد التي تعمل على ذلك بشكل سريع.

يمكننا أن نقدم خلطة أخرى لتبييض الوجه والرقبة وهي قد تتكون من القهوة والسكر وزيت الزيتون، فنحضر طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من القهوة ونضيف إليها ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر، ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وعصير الليمون ويتم تقليبهم ووضعها على البشرة والرقبة ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة ثم يتم غسلها بالماء البارد.

مكونات خلطة الزبادي لتبييض الوجه والرقبة

يستخدم الزبادي فى التبييض الفورى للوجه والرقبة بطريقة مذهلة وليس لها أي أضرار على البشرة، بل يعمل على تقوية وتغذية خلايا البشرة ويقوم بتقشير الوجه وتنقيته من الدهون والتخلص من البقع الداكنة السوداء، كما أنه مفيد جدا الإخفاء الهلات السودا تحت العين ويعطى البشرة لمعان وبياض ناصع، تتكون الوصفة السحرية من الزبادي والعسل، بدمج المكونات يصبح لدينا اجمل خليط فعال لتبييض وتفتيح الوجه والرقبة .

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الحليب البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة عمل خلطة الزبادي لتبييض الوجه والرقبة