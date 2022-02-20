برغوة كثيفة أعملي القهوة التركية السادة بوش مظبوط ألذ كوب قهوة هتشربيه في حياتك

تعتبر القهوة من المشروبات التي يفضلها الكثير من الأشخاص وعادة نجد الكثير منهم يعشقون تناول القهوة في الصباح بعد الإستيقاظ مباشرة والعدد الآخر يحبون تناولها في كل الأوقات، ولكن من الضروري أن لا نسرف في تناول القهوة كثيرا لأنها من الممكن أن تضر صحة الإنسان وذلك بسبب احتوائها على نسبة كبيرة جدا من مادة الكافيين، والأشخاص الذين يعشقون القهوة يرغبون تناولها ساخنة أو باردة ولكن القهوة الباردة لا تكون معروفة كثيرا بين الناس وهي يمكن أن نقوم بعملها بطريقة سريعة جدا، وهي من خلال تجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به كمية مناسبة من القهوة التركية والحليب السائل ونضيف السكر على حسب الرغبة ونقوم بتشغيل الخلاط لكي يتم ذوبان السكر مع باقي المكونات ونحصل على رغوة كثيفة به.

أما بالنسبة للقهوة الساخنة فهي المفضلة والتي يكون عليها إقبال كبير جدا لذلك يفضلون كل الأشخاص أن يتناولونها في الكافيهات لأنها تكون برغوة كثيفة جدا، فقد توجد أنواع كثيرة من القهوة ولكن النوع المحبب هو القهوة التركية حيث أنها تتميز بمذاق لذيذ ورائحة جميلة وعندما نقوم بعمل مشروب القهوة التركية في المنزل، فإننا نجد صعوبة في عملها لأنها لا يكون عليها رغوة مثل التي يتم تناولها في الكافيهات ولكن لكي نقوم بتجهيزها بنفس الطعم والشكل وبنفس الرغوة يمكنك أن تتبعي الطريقة التي يتم تقديمها من خلال هذا المقال.

مشروب القهوة من المشروبات المفضلة والمميزة بمذاق لذيذ جدا وقد توجد نكهات كثيرة ومتعددة للقهوة مثل القهوة بنكهة البندق وغيرها، ولكن التي يعشقها الناس ويرغبون في تناولها دائما هي القهوة التركية السادة ونجد عدد من الأشخاص يقومون بعملها بإستخدام الماء أو بإستخدام الحليب السائل، إليكي طريقة عمل مشروب القهوة السادة.

مكونات مشروب القهوة السادة برغوة

العديد من الأشخاص يفضلون تناول القهوة، يوميا للحصول على الطاقة والنشاط البدني، فإنها تساعد الجسم على التخلص من السموم، وتقوى الزاكرة وتنشط المخ والأعصاب، كما أنها تساعد على تحسين المزاج وتقاوم الاكتئاب النفسي، فطريقة اعداد القهوة بسيطة، علينا إحضار كوب من الماء ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من القهوة وتقلب جيدا ثم توضع على نار هادئة، ترفع من على النار قبل الغليان لضمان المذاق الطيب ووجود رغوة جميله على وجه الفنجان .

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من القهوة التركية.

ربع كوب كبير من الحليب السائل.

ربع كوب كبير من الماء المثلج.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر.

طريقة عمل مشروب القهوة التركية برغوة