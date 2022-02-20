نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقينا اَخر الشهر ومحتارة تطبخي أية أنهاردة حضري أسهل وأسرع وصفات متنوعة من البطاطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات متنوعة من البطاطس ، كل أم تفكر دائما في أسرتها ويشغلها التفكر فيما ستقدمه لهم من أكلات متنوعة ومميزة في وجباتهم اليومية، وبما أن يوجد وصفات طبخ متنوعة وكثيرة، تبحث دائما على ما يناسب ذوق أسرتها وما يناسب الميزانية المحدده معاها، من خلال مقالنا هذا سوف نطرح عليكي 3 وصفات من مكون واحد وهو البطاطس، وصفات تناسب جميع الأذواق وتناسب ميزانية اَخر الشهر، وكأنك في مطبخ منال العالم.

الطريقة الأولي البطاطس المهروسة بالقشطة

3 حبات من البطاطس.

3 ملاعق من زيت المفضل حسب الرغبة ويفضل زيت زيتون.

2 من فصوص الثوم كبيرة الحجم، قطعة متوسطة من الزبدة.

ملعقة من الحليب كامل الدسم.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير :

قومي بغسيل البطاطس جيداً، ثم في وعاء كبير على النار ضعيها واسكبي عليها الماء حتي تغطي البطاطس، واتركيها على النار لمدة من 25 دقيقة إلى 30 دقيقة.

بعد ان تسوى البطاطس اتركيها حتى تبرد ثم بعد ذلك قومي بتقشيرها، ثم قومي بعد ذلك بهرس البطاطس جيدا، ثم قومي بوضع 3 ملعقة من الزيت النوع حسب الرغبة، وضيفي عدد فصوص الثوم المهروس، ثم قومي بوضع مقدار الزبدة وحمري الثوم قليلاً ثم ضيفي البطاطس المهروسة ومقدار القشطة مع أضافة الحليب وقومي بالتقليب على درجة حرارة متوسطة.

واتركيها على درجة حرارة منخفضة لمدة 5 دقائق، ثم ضعيها في طبق التقديم مع تزينها ببعض من الورقيات الخضراء والفلفل الأخضر وقليل من حلقات الزيتون الأسود. مع رشة من زيت الزيت وبالهنا والشفا.

الطريقة الثانية وصفة البطاطس بجبنة البارميزان

بطاطس صغيرة الحجم ومقطعه إلى نصفين.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

2 ملعقة الزبدة.

5 فصوص من الثوم.

نصف ملعقة من الريحان المجفف والزعتر وكذلك نصف اَخر من الشبت المجفف.

ربع كوب من الجبنة البارميزان المبشورة.

2 ملعقة من البقدونس.

قليل من الملح وقليل من القلقل الأسود المطحون.

طريقة التحضير :

قومي بغسيل البطاطس جيداِ ثم قطعيها إلى نصفين، ثم ضيفي جميع المكونات السابقة، زيت الزيتون والزبدة والثوم والزعتر المجفف والريحان المجفف والشبت مع الملح والفلفل الأسود، وضعيهم على البطاطس ثم ادخليهل الفرن على نار عالية حتى تسوه، ثم ضعيها في طبق التقديم مع رشة من البقدونس وضعي الجبنة البارميزان ويقدم ساخناً وبالهنا والشفا.

الطريقة الثالثة وصفة البطاطس بجبن الريكوتا

2 حبة من ثمرة البطاطس.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

ملعقة من الحليب كامل الدسم.

ملعقة ونصف من جبن الريكوتا.

2 ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

طريقة التحضير :

قومي بغسيل البطاطس جيداً، قشري البطاطس وقطعيها إلى مكعبات صغيرة ثم ضعيها في وعاء وغطيها بالماء واتركيها على النار حتى تسوه، بعد ذلك اهرسيها جيداً، وضيفي لها المكونات السابقة، اخفقي جبن الريكوتا والحليب والزبدة ووالملح والفلفل، ثم ضيفي الخليط على البطاطس وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.