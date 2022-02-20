نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اللازانيا بالدجاج والمشروم الغنية بفيتامين C في البيت بمكونات سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل اللازانيا بالدجاج والمشروم ، تعتبر اللازانيا من الوصفات السريعة والمطلوبة من أفراد الأسرة يجتمع عليها الجميع، وفي نفس الوقت مختلفة عن الوجبات المعتاد عليها مثل المكرونة بالبشامل، سنقدم اليكم أسهل وأسرع طريقة عمل اللازانيا، فهي وجبة ذو قيمة غذائية عالية بسبب أضافة المشروم الغني بفيتامينات عديدة مثل الكالسيوم والحديد والزيك وفيتامين C و فيتامين B3 وفيتامين B6، فهي وجبة صحية لأفراد اسرتك.

طريقة عمل اللازانيا بالدجاج والمشروم

مكونات الوصفة بسيطة وسهلة وتقدري تحضريها لأسرتك وفي غصون دقائق، كما تحتوي على فؤائد عديد تفيدك صحة أولادك، تحتاجي 300 جرام من اللازانيا، و250 جرام من الدجاج مقطع قطع صغيرة أو شرائح كما تفضلين، 2 مكعب من الزبدة، 200 جرام من المشروم الطازج مقطع شرائح، كوب من الجبنة الموتزاريلا، بصل مفروم، ملعقة كبيرة من الثوم المفروم حوالي 5 فصوص، نصف كوب من الدقيق الأبيض، ملح وفلفل أسود، رشة من جوزت الطيب، فلفل ألوان مقطع شرائح، لتر من الحليب كامل الدسم، كوب من الماء.

طريقة تحضير اللازانيا بالدجاج والمشروم

في طاسة ضيفي مكعب من الزبدة مع الدجاج مع التقليب لحين تغير لون الدجاج وثم ضعي البصل المفروم والثوم المفروم مع التقليب على حرارة متوسطة، ثم ضيفي الفلفل الألوان مع قليل التقليب ثم ضيفي المشروم والملح والفلفل الأسواد مع رشة جوزت الطيب، واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتي ينضج الدجاج.

عمل صوص اللازانيا بالدجاج والمشروم

في وعاء اضيفي 2 من مكعب الزبدة و نصف كوب من الدقيق الأبيض مع التقليب المستمر على نار متوسطة، ثم ضيفي لتر من الحليب كامل من الدسم مع التقليب المستمر، وضيفي الملح والفلفل الأسواد، حتى يصبح القوام كريمي.

حضري قالب وضعي فية طبقة من البشامل وطبقة من اللازانيا مع طبقة من الدجاج والمشروم وكمية من الجبنة الموتزاريلا ثم نضيف طبقة ثانية من اللازانيا ونكرر نفس أضافة الطبقات بنفس الترتيب، وأدخليها الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية حوالي ؤبع ساعة وتاخد اللون الذهبي وقطعيها وقدميها ساخنة وبالهنا والشفا.