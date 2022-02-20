مفاجأة يكشفها الطب الحديث ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر لمدة 20 يوم النتيجة ستفاجئك

لن نستطيع الإستغناء عن تناول السكر فى الكثير من الأكلات والحلويات والمشروبات حيث السكر يعد مكون أساسي لجميع الأشياء التى نتناولها سواءً مشروبات وأكلات، لكن ما هى الفائدة والتغير الذي سوف يحدث عند التوقف عن تناول السكر لمدة تقل عن الشهر ببعض الأيام بالتأكيد الجسم سوف يستفاد لأن جميع أطباء التغذية تكون النصيحة الأولى التي يتم طرحها هي التقليل من السكر والأكيد أن السكر مضر بالصحة والتناول منه بإفراط من المحتمل أن يسبب مرض السكري.

فوائد التوقف عن تناول السكر

انخفاض مستوى الكوليسترول: تكون هذه الفائدة الأولى من التوقف عن تناول السكر حيث الذين يعانون من ارتفاع فى نسبة الكوليسترول فى الدم عليهم التوقف عن تناول السكر حتى تلك المدة المحددة سابقا وعند قياس الكوليسترول مرة اخرى سوف تراه انخفض بنسبة 10 بالمائة عن آخر مرة تم قياس الكوليسترول.

فقدان الوزن: للذين يعانون من السمنة دائما يتم نصحهم بالبعد عن تناول السكريات لأنها تعمل على منع حرق الدهون لدى الجسم وبالتالي لن يكون هناك أى فقدان فى الوزن لذلك يجب البعد تماما عن تناول السكر لمرضى السمنة.

فوائد أخرى للتوقف عن تناول السكر