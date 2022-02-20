وداعا للمنوم مشروب أقوى من المنوم يجعلك تنام في الحال علاج الأرق وقلة النوم فعال 100%

الكثير من الأشخاص يعانوا من الأرق ما قبل النوم، كما يوجد لديهم صعوبة في النوم، مما يسبب لهم العديد من المشاكل والعصبية المفرطة وغيرها من المشاكل التي قد تحدث بسبب قلة النوم،لذلك في هذا المقال سنعمل على تقديم المساعدة في إيجاد حل لعلاج الأرق، وسنقوم بذكر أهم المشروبات التي تعمل على القضاء على الأرق والنوم براحة، كما سنذكر سبل النوم لوقت كافي براحة وبدون قلق.

مشروبات تساعدك في القضاء على الأرق

يوجد العديد من الأعشاب التي تساعدك في معالجة الأرق والنوم براحة، لذلك سنذكر أكثر الأنواع فائدة وكيفية تناولهم، وأهم الأعشاب والمشروبات هي:

اللافندر: اللافندر له العديد من الفوائد حول معالجة الأرق، كما يمكن الاستفادة من اللافندر بأكثر من طريقة لحل مشكلة الأرق، عند قيامك بشرب اللافندر قبل النوم بفترة قليلة، ستجد نفسك مسترخى وبعد دقائق قليلة قد انتهى الأرق وذهب في النوم، كما يمكنك الاستفادة من اللافندر عند قيامك بوضعه في كوب الشمع تقوم برش نبات اللافندر في الشمع، حيث يقوم اللافندر برش رائحة تعمل على الاسترخاء.

شاي البابونج: حيث يعد شاي البابونج من الوسائل التى تعمل على نشر الاسترخاء لدى الجسم ومنها تؤدي إلى النوم بشكل سريع، كل ما عليك فقط أن تقوم بشرب شاي البابونج كل يوم قبل النوم بربع ساعة، والاستمرار على شرب شاي البابونج ستجد سهولة في النوم.

عادات تساعدك في النوم بسهولة

من أبرز العادات التي سوف تساعدك على النوم بكل سهولة هي العادات التالية:

في البداية قم بتهدئة الإضاءة عند النوم.

عليك بالاستحمام بماء دافئ قبل النوم.

رش رائحة هادئة في الغرفة حيث تعمل على مساعدتك في الاسترخاء.

قم بغلق هاتفك أو جعله صامت حتى لا يحدث صوت يقوم بإزعاجك.

أما عن استخدام المنومات أو المهدئات أفضل تأثير منوم هو 2-3 ساعات ، مما يساعد على النوم. لا تستخدم دون استشارة أخصائي لتجنب أي آثار جانبية محتملة. في صباح اليوم التالي بدون نشاط ، يجب أن تنام قليلاً ، وتجنب القيادة وتشغيل الآلات الثقيلة بعد تناول الحبوب المنومة يمكنك استشارة الطبيب باستخدام منوم مناسب لحالتك الصحية دون ظهور أي أثار جانبية.