بمقادير مظبوطة أعملي الكحك الناعم على أصوله بطريقة صحية أضمن وألذ من محلات المخبوزات

طريقة عمل الكحك الناعم ، لكل من يتساءل عن طريق عمل وتجهيز الكحك الناعم مثل المحلات، فالعديد من الناس تحب الكحك، ويرغبون أن يتم تحضيره في أي وقت ليتواجد في المنزل كنوع من الحلوى اللذيذة أو لتناوله في الفطور، كما أنه من أهم أنواع الحلويات التي يتم تقديمها في عيد الفطر المبارك لذلك جئنا بخطوات تحضير الكعك الناعم المميز مثل المحلات و ألذ في الطعم والحشو، ويمكنكم معرفة ذلك من خلال متابعتنا في هذا المقال.

طريقة عمل الكحك الناعم في المنزل مثل المحلات

يمكنك الاستغناء عن شراء الكحك خاصتًا في وقت عيد الفطر، والقيام بتجهيز بمكونات آمنة وصحية، بالإضافة إلى التوفير بشكل كبير، كما يمكنكم تجهيز في المنزل في أي وقت حتى يستمتع به أفراد عائلتك وخطوات تحضيره كالآتي:

المكونات

كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

نصف كيلو من الزبدة الصفراء.

نصف كوب من المياه الدافئة.

نصف كوب من اللبن الحليب.

ملعقة من السمسم.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشه ملح.

ملعقة كبيرة من رائحة الكحك.

ملعقتين من السكر.

سكر بودرة حسب الكمية للتزين.

طريقة التحضير