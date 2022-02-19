بمقادير دايبة دوب أعملي الغريبة الناعمة على أصولها بطريقة ناجحة ومضمونة وبطعم ألذ وأحلي من محلات المخبوزات

طريقة عمل الغريبة، الغريبة هي إحدى الحلويات التي يتم تناولها وتحضيرها في عيد الفطر المبارك، لها طعم ناعم مميز، ويمكن تجهيزها بأكثر من شكل وطريقة، ويمكن تناول الغريبة في أي وقت كحلوى لذيذة مميزة، وهو من الحلويات سهلة التحضير، ومحدودة التكاليف، ومن خلال المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الغريب في خلال عدة دقائق.

طريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزل

تستطيع بخطوات بسيطة عمل الغريبة اللذيذة في أي وقت، وبمكونات تتواجد في المنزل وفي متناول الأيدي، وطريقة التحضير والإعداد كالآتي:

المكونات

كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من السكر البودرة.

كوبين من السمن النباتي أو البلدي.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشه بسيطة من الملح.

طريقة التحضير

احضري المضرب الكهربائي.

احضري وعاء غويط مناسب حتى لا يتناثر منه المكونات.

قومي بخفق السمن بأعلى سرعة، واستمري في الخفق.

أضيفي إليه بعد أن يصبح كريمي أضيفي السكر.

وأعيدي الخفق مرة أخرى حتى يذوب تمام السكر يرتفع حجم الخليط بشكل واضح.

أضيفي البيض، واعديي الخفق مرة أخرى، وأضيفي الفانليا، واستمري في الخفق على أعلى سرعة وذلك حتى

يصبح الخليط متجانس بشكل أفضل وكامل.

اخلطي رش الملح بالدقيق.

وقلبي المكونات جيدًا.

أضيفي بعد ذلك خليط الدقيق بالخليط الذي قد تم تجهيزه بالسمن والسكر.

اخلطي المكونات حتى يصبح الخليط عجينة متماسكة ناعمة جدًا.

استمري في العجن ثم اتركي العجينة حتى ترتاح.

قومي بعمل كرات صغيرة من العجين ثم قومي بالضغط عليها لتعطي شكل الغريبة المعروفة أو يمكن تشكيلها بعدة

أشكال أخرى حسب الرغبة.

ضعي عليها المكسرات

احضري صينية مناسبة الحجم.

افرشي الصينية بورق الزبدة.

قومي برص كل كمية الغريبة في الصينية.

اشعلي فرن البوتاجاز على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

ادخلي الصينية التي تحتوي على كرات الغريبة.

اتركيها في الرف الأوسط في الفرن لمدة لا تزيد عن خمس دقائق، ولا تنتظري حتى يتغير لونها فهي تظل بيضاء اللون.