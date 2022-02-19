نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات بسيطة اعملي مخلل الليمون المعصفر بطعم رائع ومشطشط في المنزل في المقال التالي
يعد مخلل الليمون المعصفر من المقبلات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طريقة تخليل سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل حتى تستطيع السيدات تحضيره بسهولة في المنزل، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الليمون والمحلول الملحي ومكونات آخرى للحشو، كما أنه من المقبلات المشهورة والمعروفة ولا تخلو منه مائدة الطعام كما تتعدد أنواع المخلل فهناك مخلل اللفت أو الجزر أو الفلفل الحار وأنواع آخرى، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر اللذيذ في المنزل.
مقادير عمل مخلل الليمون المعصفر
يحتوي مخلل الليمون المعصفر على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كيلو ونصف من الليمون.
- ربع كيلو من الجزر المبشور.
- ملعقتان كبيرتان من العصفر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- ملعقتان من هريسة الشطة.
لتحضير المحلول
- لتر من الماء المغلي.
- فلفل حار.
- ٤ ملاعق كبيرة من الملح.
- زيت للوجه.
طريقة الإعداد والتحضير
تتعدد طرق تحضير مخلل الليمون وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر حلة عميقة ونضعها على النار مع وضع الليمون ونتركها تغلي لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق حتى ينضج سريعا.
- بعد ذلك نقوم بإحضار السكين ونقوم بعمل خط بالطول وآخر بالعرض، ثم نقوم بتحضير الحشو وهو خلط العصفر مع حبة البركة والهريسة والجزر المبشور ونقلبهم جيداً.
- ثم نقوم بحشو الليمون بهذه الخلطة، بعد ذلك نحضر برطمان ونقوم بتعبئة الليمون بعد الحشو مع وضع القليل من خليط العصفر.
- بعد ذلك نقوم بتحضير المحلول الملحي وهو خلط الماء مع الملح والفلفل الحار والزيت ونقلبهم جيداً.
- ثم نقوم بسكب المحلول على الليمون مع تغطيته تماما، ثم نقوم بإضافة القليل من خلطة العصفر والزيت على الوجه ونغلقها جيداً مع وضع كيس عند الغلق أولا لمنع دخول الهواء.
- بعد ذلك نتركه لمدة أيام قليلة ثم يصبح جاهز للتقديم، وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق مخلل ليمون بالعصفر لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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