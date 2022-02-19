بمكونات بسيطة اعملي مخلل الليمون المعصفر بطعم رائع ومشطشط في المنزل

يعد مخلل الليمون المعصفر من المقبلات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طريقة تخليل سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل حتى تستطيع السيدات تحضيره بسهولة في المنزل، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الليمون والمحلول الملحي ومكونات آخرى للحشو، كما أنه من المقبلات المشهورة والمعروفة ولا تخلو منه مائدة الطعام كما تتعدد أنواع المخلل فهناك مخلل اللفت أو الجزر أو الفلفل الحار وأنواع آخرى، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر اللذيذ في المنزل.

مقادير عمل مخلل الليمون المعصفر

يحتوي مخلل الليمون المعصفر على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كيلو ونصف من الليمون.

ربع كيلو من الجزر المبشور.

ملعقتان كبيرتان من العصفر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

ملعقتان من هريسة الشطة.

لتحضير المحلول

لتر من الماء المغلي.

فلفل حار.

٤ ملاعق كبيرة من الملح.

زيت للوجه.

طريقة الإعداد والتحضير

تتعدد طرق تحضير مخلل الليمون وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-