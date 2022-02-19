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عمر شويل - جدة أصنعي اللانشون البيتي بمكونات إقتصادي ومضمون مثل الجاهز في المحلات - ثقفني
طريقة عمل اللانشون في البيت، تحضير اللانشون داخل البيت من الأشياء التي ذات البحث عنها من قبل الكثير من ربات البيوت وذلك حفاظا على صحة افراد العائلة من تناول اللانشون الجاهز واللحوم المصنعة بأنواعها فهي غير صحية وغير مرغوب في تناولها وخاصة للأطفال، لأنهم من الأكلات المفضلة لديهم في عمل السندويتشات لذلك سوف نذكر من خلال هذه السطور القادمة على طريقة تحضير اللانشون بطريقة سهلة وناجحة تضاهي اللانشون المصنع من حيث الطعم وبخطوات سهلة وبسيطة وبمكونات في متناول الأيدي وهي كالآتي.
طريقة عمل اللانشون في البيت
يمكنك سيدتي صنع لانشون الفراخ لأفراد عائلتك بطريقة صحية وآمنه داخل المنزل:
المكونات :
- حبتان من البيض.
- قطع من أفخاذ الدجاج مفرومة أو لحمة مفرومة.
- مقدار ملعقتان كبيرتان من الدقيق.
- ومقدار ربع كوب من زيت الذرة.
- مقدار ملعقة كبيرة من العسل الأبيض
- عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الجبنة المطبوخة.
- مقدار ملعقة صغيرة من البابريكا.
- رشة قليلة من الكزبرة الجافة.
- كمية من الملح حسب الحاجه.
- مقدار ملعقة كبيرة من بودرة البصل.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- رشة صغيرة من الحبهان البودرة.
- كمية من الزيتون الأخضر محشي بالجزر.
- رشة من جوزة الطيب.
طريقة التحضير اللانشون اللحم في البيت
- نقوم بوضع مقدار اللحمة المفرومة أو الدجاج المفروم مع كافة التوابل داخل وعاء الخلاط الكهربائي ثم تخلط المكونات معاً جيداً مع إضافة كل من الجبن والعسل وكذلك زيت الذرة والبيض إلى وعاء الخلاط الكهربائي.
- وتخلط المكونات جيداً ثم ننزل بمقدار الدقيق تدريجياً إلى الخليط مع مراعاة الاستمرار بالخلط حتي يصبح الخليط متجانس ومتمسك.
- ثم نقوم بوضع الخليط على ورق الزبدة ونضع الزيتون الأخضر بداخل الخليط وبعدها نلف خليط اللانشون مع ورق الزبدة على هيئة شكل اسطوانة مع مراعاة غلق الجهتين جيداً.
- وثم نلف الرول باستخدام ورق الألومنيوم مع الضغط والقفل جيداً، ثم نضع اللانشون في بايرِكس صغير الحجم ووضع البايرِكس في بايركس أكبر منه حجماً مفروش بقطعة من القماش، ثم ننزل بكمية من الماء المغلي تصل لنصف البايركس الكبير.
- ثم ندخل اللانشون في فرن سبق تشغيله على درجة حرارة مئة وستين مئوية لمدة حوالى ساعة ونصف تقريباً.
- ثم نقوم بإخراج اللانشون من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً ثم ننزع ورق الألومنيوم عنه ويحفظ داخل الثلاجة لحين الإستخدام بالهنا والشفا.
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