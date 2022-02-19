نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل القراقيش بالعجوة هشة جداً وبريحة وطعم خطير.. سيبك من الجاهز في المقال التالي
دائما ما تفضل الأمهات وربات البيوت بإعداد الوصفات المختلفة والمتنوعة، وهذا حتى تسعد بها عائلتها، وتحديداً في فصل الشتاء الذي يكثر فيه من تناول المعجنات والبسكويت وغيره، وتعتبر القراقيش بالعجوة من أكثر الوصفات التي يقبل الجميع على تناولها باستمرار، وهي محببة للغاية من قبل أفراد العائلة، وفي العادة تقوم بعض ربات البيوت بشراء القراقيش جاهزة من المخابز المخصصة في إعدادها، ولكن من السهل جداً تحضيرها في البيت بسهولة، وتكون النتيجة رائعة جداً وبريحة وطعم خطير يجعلك تستغنين عن الجاهز، ونستعرض عليكم في هذا المقال طريقة عمل القراقيش بالعجوة.
طريقة عمل القراقيش بالعجوة
عادة ما يتم تقديم القراقيش بالعجوة أو بالملبن أو سادة، بجانب المشروبات الساخنة التي تزيد من طعمها الرائع والخطير للغاية، كما يمكن تقديمها في وجبة الفطور وستكون هي وجبة مميزة للغاية ونوع من التغير والابتكار، والقراقيش بحشو العجوة من أكثر المعجنات التي تتمتع بطعم خطير للغاية ومحببة من الجميع، كما أنها من الوصفات التي تزيد من الشعور بالشبع لأوقات طويلة.
المكونات:
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- رشة ملح.
- ملعقة كبيرة سكر.
- كوب من السمن.
- كيلو من الدقيق الأبيض.
- كأس من الزيت.
- كأس ماء دافئ.
- 2 ملعقة يانسون.
- 2 ملعقة سمسم.
- ملعقة كبيرة شمر.
مكونات الحشو:
- نصف كيلو عجوة مفرومة.
- نصف كوب سمن بلدي.
- 2 ملعقة كبيرة سمسم.
- ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.
طريقة التحضير:
- في البداية نقوم بخلط السكر مع الخميرة وكوب من الماء الدافئ، ويترك الخليط جانباً لمدة 10 دقائق.
- في وعاء أخر نضع كلاً من الشمر والملح والدقيق والسمسم ونقلب المكونات.
- يتم تسخين مقدار السمن مع الزيت على النار ليغلي، ثم نضيف الخليط على الدقيق ونقلب بملعقة خشبية.
- نضيف خليك الخميرة مع باقي الماء الدافئ، وتعجن المكونات جيداً للحصول على عجينة متماسكة.
- تترك العجينة في مكان دافئ لمدة لا تقل عن ساعة لتتخمر.
- نخلط العجوة المفرومة مع السمن والسمسم والقرفة.
- تقسم العجينة إلى أقسام متوسطة وتفرد على صاج مدهون بالقليل من الزيت.
- نضع العجوة في كل قطعة عجينة ثم لف العجينة على العجوة.
- نرص القراقيش في صينية، مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة وأخرى.
- نغطي الصينية بزرق نايلون وتترك لمدة 3 ساعات، وتوضع بعد ذلك في الفرن لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 200.
- تخرج القراقيش من الفرن وتترك لتبرد تماماً، ثم تقدم بالهناء والشفاء.
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