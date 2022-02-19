سحر مفعول كريم بانثينول لتفتيح وتبييض الجسم كله وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة من أول دقيقة

كريم البانثينول من أهم الكريمات التي تتواجد الان في الاسواق وهو عبارة عن مادة مستخرجة أما من مواد نباتية أو مواد حيوانية، لذلك فهو خالي من اي مواد ضارة قد تضر البشرة عند الاستخدام، لذلك فهو له العديد من الفوائد التي يتم الحصول عليها عند استخدام الكريم، والان سوف نتعرف عليها بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال يمكنكم متابعتنا.

كريم بانثينول هو أحد المستحضرات التي تتكون من مواد آمنة التي لا تسبب أي ضرر على البشرة، ولذلك تفوق على غيره من أنواع الكريمات المختلفة، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على أهم طرق استخدام كريم البانثينول بالبشرة، والفوائد التي يمنحها للجسم عند استخدامه وكل ذلك من خلال متابعة هذا المقال.

فوائد كريم بانثينول للجسم

استخدمي كريم البانثبنول للعناية بالبشرة والجسم وتحقيق أفضل نتائج موهبة ويرجع ذلك لكثرة فوائدة وهي كالآتي:

يساعد استخدام كريم بانثينول في التخلص من القشرة المتواجدة في فروة الرأس والتي لها تأثير ضار جدًا على جذور الشعر ويسبب تساقط الشعر، كما أنها تؤدي إلى الشعور بالحكة المستمرة، ولذلك فمن خلال دهن فروة الرأس بكريم البانثينول يتم تنظيف فروة الرأس بشكل أفضل.

التخلص من خشونة وتقشر الكعبين، فهو يستخدم لعلاج التشققات ويحقق أفضل النتائج إذا تمت المداومة على استخدامه بشكل يومي.

كريم بانثينول هو من أفضل مرطبات البشرة بشكل عام الذي يمكن أن يستخدم لكل مناطق الجسم، مثل الكوعين والركبتين، واليدين والقدمين.

له نتائج أيضًا فعالة في تقوية الأظافر، ويمنحها مظهر مميز وجذاب ولامع عن الاستخدام بشكل مستمر.

كريم البانثينول ليس فقط من اقوى أن اه المرطبات للجسم كله بشكل عام إلا أنه له دور فعال في التخلص من الالتهابات التي قد تتواجد على الجلد، أو الخشونة وعلاج العديد من الأمراض الجلدية بكل سهولة بمجرد الاستخدام، فهو آمن على الجلد ولا يسبب أي أضرار.

يساعد كريم بانثينول في حماية الجلد من أشعة الشمس الحارقة التي قد تسبب اسمرار الجلد والعديد من المشاكل الأخرى فهو يعمل طبقة عازلة على الجلد.

طريقة استخدام كريم بانثينول للجسم

يستخدم كريم بانثينول ويدخل في بعض الوصفات الطبيعية ليحقق النتائج المطلوبة سواء في ترطيب البشرة أو تفتيحها وتوحيد لون الجسم، ومن أهم الطرق المستخدمة كالاتي:

المكونات

ملعقة واحدة من كريم بانثينول.

كبسولة واحدة من فيتامين e أو c.

طريقة التطبيق