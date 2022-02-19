خلطتي السحرية ضعيها على الكفتة المشوية هتضاعف حجمها وإنسي أنها تكش أو تفك منك تاني

الكفتة احد الأكلات المصرية التي يتم اعدادها باستخدام اللحم ذلك فيكون لها طعم مميز ولذيذ وهناك العديد من الطرق التي يتم إعداد الكفتة بها ولكن خلال هذا المقال سنتحدث عن كفتة الحاتي وبالتحديد كفتة الحاتي المشوية التي يتم اعدادها باستخدام اللحم المفروم الخاص بالخروف وبعض المكونات الأخرى التي تجعلها مميزة ومختلفة و خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يتم بها إعداد كفتة الحاتي اللذيذة ‏والمكونات التي نحتاج إليها حتى تكون كفتة الحاتي المشوية متماسكة ويتم اعدادها بالشكل المناسب.

مكونات طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية

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حتى نستطيع إعداد كفتة الحاتي المشوية اللذيذة ‏لابد من استخدام بعض المكونات اللذيذة و الاعتماد عليها في ما يلي سنتحدث عن هذه المكونات وهذه المكونات:

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ملعقة كبيرة من الدقيق

1\2‬ كيلو من اللحم المفروم ‏يحتوي على 20% تقريبا من الدهون‬

ملعقة من الملح

ملعقة من الفلفل الأسود

حبة من البصل المفروم

طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كفتة الحاتي المشوية وهذه الخطوات هي:

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