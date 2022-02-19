نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطتي السحرية ضعيها على الكفتة المشوية هتضاعف حجمها وإنسي أنها تكش أو تفك منك تاني في المقال التالي
الكفتة احد الأكلات المصرية التي يتم اعدادها باستخدام اللحم ذلك فيكون لها طعم مميز ولذيذ وهناك العديد من الطرق التي يتم إعداد الكفتة بها ولكن خلال هذا المقال سنتحدث عن كفتة الحاتي وبالتحديد كفتة الحاتي المشوية التي يتم اعدادها باستخدام اللحم المفروم الخاص بالخروف وبعض المكونات الأخرى التي تجعلها مميزة ومختلفة و خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يتم بها إعداد كفتة الحاتي اللذيذة والمكونات التي نحتاج إليها حتى تكون كفتة الحاتي المشوية متماسكة ويتم اعدادها بالشكل المناسب.
مكونات طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية
حتى نستطيع إعداد كفتة الحاتي المشوية اللذيذة لابد من استخدام بعض المكونات اللذيذة و الاعتماد عليها في ما يلي سنتحدث عن هذه المكونات وهذه المكونات:
- ملعقة كبيرة من الدقيق
- 1\2 كيلو من اللحم المفروم يحتوي على 20% تقريبا من الدهون
- ملعقة من الملح
- ملعقة من الفلفل الأسود
- حبة من البصل المفروم
طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كفتة الحاتي المشوية وهذه الخطوات هي:
- نحتاج إلى وعاء كبير نضع في اللحم المفروم والفلفل والملح ودقيق والبصل المفروم ونبدأ في تحريك هذه المكونات باستخدام الملعقة الخشبية او باستخدام اليدين حتى تتكون هذه العجينة.
- بعد ذلك يتم تشكيل حبات الكفتة على هيئة اصابع طويلة.
- نحضر الشواية الكهربائية أو شواية التي تعمل بالفحم ونضع فيها أصابع الكفت بعد ذلك نقوم بتشغيلها حتى تكون جاهزة و تحت درجة حرارة مرتفعة ثم نضع فيها اصابع الكفتة ونتركها لمدة 1\2 ساعة تقريبا حتى تنضج وتكون جاهزة.
- وعندما نقوم بإعداد الكفتة داخل الشواية التي تعمل بالفحم نقوم أولا بإشعال الفحم باستخدام عود من الكبريت بعد ذلك ننتظر حتى يصبح الفحم مشتعلا.
- بعد ذلك نضع أعواد الكفتة مباشرة على النار وهذا يجعل الكفتة تنتج بشكل اسرع لأنها تتعرض النار مباشرة.
- كما أنه طعم الكفتة يكون الذي عندما يتم إعداد الكفتة على الفحم ويكون لها رائحة شهية وطعم لذيذ للغاية.
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