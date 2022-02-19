طريقة عمل الحواوشى الإسكندرانى في البيت بأسهل الخطوات بالصور

طريقة عمل الحواوشى الإسكندرانى الذي يعد من الأكلات الشعبية المنتشرة في مصر وبعشقها كافة الشعب وهي عبارة عن خبز محشو باللحم المفروم والمتبل، ويوجد العديد من طرق عمل الحواوشي ولكن الطريقة المفضلة والتي تثبت وجودها الطريقة الاسكندراني وفي هذا المقال يتم الحصول علي تقرير يوضح كيفية عمل الحواوشي الاسكندراني بطريقة سهلة.

طريقة عمل الحواوشى الإسكندرانى

مقادير العجينة كالتالي:



كوبين ماء.

رشة ملح.

نصف كوب زيت طعام.

معلقة سكر.

كوب زبادي.

معلقتين خميرة.

معلقتين خميرة. كيلو دقيق ابيض.

المقادير المطلوبة للحشو للحواوشي

سمن.

رشة ملح.

شوية فلفل اسود.

كمون.

كيلو لحم مفروم.

ثلاث بصلات كبيرة قطع.

قرنين فلفل رومي واخري حار يتم تقطعية.

كوب بقدونس مفروم، ونذكركم برابط طريقة عمل الكبسة السعودي.

طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني

القيام بعمل عجينة الحواوشي أولا عن طريق خلط الدقيق والخميرة والملح والسكر والزبادي والماء والزيت حتى تتكون عجينة متماسكة .

يتم تقسيم العجينة إلى كرات وندهنها بالزيت وتترك ربع ساعة لكي تتخمر . نعمل بخلط اللحمة المفرومة مع البصل و البقدونس المفروم والفلفل الرومى والحار والملح والكمون والفلفل الأسود ويتم التقليب لهم، واليكم رابط طريقة عمل المقلوبة. نقوم برش المنضدة بالدقيق ونقوم بفرد العجينة بالنشابة ودهانها بالزيت أو السمن . يتم إضافة خليط اللحم على العجين وفرده على القاعدة، ويتم فرد عجينة أخرى ويتم دهانها أيضا بزيت، لتغطية الخليط حتي يصبح بين العجينة السفلية والعلوية. نقوم بغلق الرغيف جيدا من الأجناب والضغط علية. يتم دهان وجه الرغيف بالسمن ، ثم نضعه في صاج في الفرن لتطيب، واليكم رابط عمل الكيكة بالشوكلاتة. بعدها يتم أخراجه الحواوشي بمجرد أن يكون العجين لونه ذهبي بعد التطيب ، ويقدم ساخنا مع المخلل، واليكم طريقة عمل المكرونة الإيطالي.

كيفية عمل الحواوشي في الفرن في ١٥ دقيقة

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلتين مفروم.

قرن فلفل حامي.

عيش بلدي علي حسب الرغبة.

ثلاث قرون فلفل رومي.

التوابل ملح مع فلفل مع بهارات.

زيت.

طريقة العمل

نقوم بتتبيل اللحمة بالبصل والتوابل والفلفل ونفرمهم في الكبة بالمنزل، ونضع قطعة من دهن اللحم ونفرمهم بعدها للإضافة .

نحضر الخبز بطبقة داخلية من زيت، و نضع اللحم بداخله، ونضيف الفلفل الحار شرائح .

ونضع ملعقة زيت على وجه العيش قبل دخوله الفرن، واليكم طريقة عمل الشكشوكة. نقوم بإضافة الحواوشي في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ويتم تركة حتى يطيب. يتم أخراج الحواوشى من الفرن ويقطع الرغيف البلدي نصفين ويقدم ساخن، واليكم طريقة عمل الباشميل.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل الحواوشى الإسكندرانى في البيت بأسهل الخطوات.