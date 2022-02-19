بدون ماكينة.. لف ورق العنب والكرنب بالمقص بسرعة الصاروخ هتلفي اكتر من 3 كيلو بدون تعب

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لف ورق العنب والكرنب بالمقص من أهم الطرق البسيطة والتي تعمل على التسريع من خطوة اللف للورق من نوعيه ورق العنب ورق الكرنب، وفي أقل وقت ممكن يكون من السهل على ربات البيوت أن تقمن بالتسوية للمحشي من ورق العنب وورق الكرنب في أقل وقت ممكن، حيث تعتبر تلك الطريقة من بين أسرع الطرق التي من الممكن الاعتماد عليها للحصول على الوجبة الأشهر والأكثر شعبية والتي من الممكن أن يتم عملها وتسويتها في وقت أقل من المعتاد والمتوقع، وفيما يلي نوضح لك كيف يمكنك استعمال المقص في اللف لورق العنب ولورق الكرنب وفي منتهى السرعة.
لف ورق العنب والكرنب بالمقص
اللف السريع لورق العنب والكرنب بالمقص من أهم الطرق المتميزة، والتي من خلالها من الممكن أن يتم إنجاز تحضير أفضل الوجبات الشعبية من ورق العنب ومن ورق الكرنب المفضلة من الكثير من الأشخاص، لذا تكون ربة المنزل حريصة بشكل مستمر على أن تقوم بالتحضير لتلك الوجبة المتميزة ولكنها تبحث عن أكثر الطرق المنجزة والتي تؤهل للحصول على الملفوف جاهز تماما وسهل التسوية، وخطوات اللف باستعمال المقص نتحدث عنها من خلال الآتي من تلك السطور المقبلة.
خطوات اللف لورق العنب والكرنب بالمقص
من أهم الخطوات التي من الممكن الاستعانة بها للف كمية كبيرة من ورق العنب والكرنب بالمقص ما يلي في النقاط القادمة:
- يتم استعمال الأرز مع الكمية المناسبة من البصل والثوم وهذا حتى يتم وضعها بالبولة الملائمة مع الإضافة لكمية مناسبة من الصلصة.
- يتم وضع الورق مقطع على الفلانشة والتقطيع يكون من خلال الاستعمال للمقص ومن خلاله نحصل على الورق بحجم منتظم.
- توزيع الخليط على الورق ومن ثم يتم لفه بمساعدة المقص.
- ثم بعد ذلك قومي بإستعمال المقص حتى الانتهاء تماما من اللف لكل الكمية التي تتوفر لديك من الورق، وبعد إنجاز اللف للورق يتم وضعه في الوعاء الملائم، وهذا بعد أن تقومي بوضع شرائح من البصل أو الطماطم حتى لا يلتصق الملفوف بالإناء ويتعرض للاحتراق، والتسوية تكون بالطريقة الملائمة.
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