نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخزين الفراولة من السنة للسنة حفظ الفراولة بطريقة لن تخطر علي باللك وستظل طازجه طوال العام في المقال التالي
عمر شويل - جدة تخزين الفراولة من السنة للسنة حفظ الفراولة بطريقة لن تخطر علي باللك وستظل طازجه طوال العام - ثقفني
مقدمة تعتبر الفراولة من أجمل وألذ الفواكه بالإضافة إلى احتوائها على الكولاجين المفيد للبشرة والجسم كما أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات وخاصة فيتامين سي وهي ليست كثيرة السعرات الحرارية، عند استخدامها بمفردها أو مع البيقية فبفضل مذاقها اللذيذ يمكن تحويلها إلى كريمة حلوى وخلاصة الفراولة لإضافة نكهة خاصة لجميع الأطباق، أما بالنسبة للفراولة أو الفواكه الموسمية فيجب تخزينها على مدار العام للاستفادة من فوائدها سواء لصنع مربى الفراولة أو تجميدها وتخزينها في الثلاجة العصير وسلطات الفاكهة والحلويات خاصة خلال شهر رمضان.
كيفية تخزين الفراولة
- اغسل الفراولة وانزع الأوراق وجففها بمنشفة ورقية ورشها بكمية وفيرة من السكر ثم ضعها في كيس بلاستيكي وقم بتغطيتها بإحكام وضعها في الفريزر مع فتح الفريزر فقط باستخدام طريقة تخزين الفراولة.
- اغسلي الفراولة وجففيها بالمناشف الورقية، ثم قطعيها إلى شرائح عمودية أو دوائر أفقية أو مربعات صغيرة، صبي السكر وضعيها في الفريزر، واستخدميها فور إخراجها. غير جاهز لأنهم فقدوا لونهم ونكهتهم.
طرق تخزين الفراولة
- الحفاظ على الفراولة هو عمل مربى الفراولة وغسل كيلو من الفراولة، وقطعها إلى مكعبات صغيرة وخلطها مع كيلو السكر وعصير الليمون بين عشية وضحاها حتى ينفد السائل بالكامل ثم نطبخها حتى السائل. جافة تمامًا وصلبة بعض الشيء اتركها تبرد تمامًا ثم نضعها في الفريزر ثم نضعها في الفريزر أو نعقم البرطمانات الزجاجية في الماء المغلي ثم نضع مربى الفراولة الساخن فيها ونغطيها بإحكام.
- اشطف الفراولة ثم ابشرها في خلاط كهربائي بعصير الليمون وضعها في زجاجة بلاستيكية في الثلاجة، أضف المياه المعدنية فقط عند إخراجها أو يمكنك استخدام كوب بلاستيكي أو مجمد لتجميد علبة عصير الفراولة لسهولة الاستخدام وإضافة عصير متنوعة في أي وقت.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ