تخزين الفراولة من السنة للسنة حفظ الفراولة بطريقة لن تخطر علي باللك وستظل طازجه طوال العام

مقدمة تعتبر الفراولة من أجمل وألذ الفواكه بالإضافة إلى احتوائها على الكولاجين المفيد للبشرة والجسم كما أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات وخاصة فيتامين سي وهي ليست كثيرة السعرات الحرارية، عند استخدامها بمفردها أو مع البيقية فبفضل مذاقها اللذيذ يمكن تحويلها إلى كريمة حلوى وخلاصة الفراولة لإضافة نكهة خاصة لجميع الأطباق، أما بالنسبة للفراولة أو الفواكه الموسمية فيجب تخزينها على مدار العام للاستفادة من فوائدها سواء لصنع مربى الفراولة أو تجميدها وتخزينها في الثلاجة العصير وسلطات الفاكهة والحلويات خاصة خلال شهر رمضان.

كيفية تخزين الفراولة

اغسل الفراولة وانزع الأوراق وجففها بمنشفة ورقية ورشها بكمية وفيرة من السكر ثم ضعها في كيس بلاستيكي وقم بتغطيتها بإحكام وضعها في الفريزر مع فتح الفريزر فقط باستخدام طريقة تخزين الفراولة.

اغسلي الفراولة وجففيها بالمناشف الورقية، ثم قطعيها إلى شرائح عمودية أو دوائر أفقية أو مربعات صغيرة، صبي السكر وضعيها في الفريزر، واستخدميها فور إخراجها. غير جاهز لأنهم فقدوا لونهم ونكهتهم.

طرق تخزين الفراولة