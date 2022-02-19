اصنعي بنفسك العجة السورية بمكونات بسيطة وسهلة بالمنزل أحلى من المطاعم

العجة السورية ، من أجمل الأكلات الشعبية المشهورة في سورية والبلاد العربية، وهى للذيذة وطعمه ومكوناتها توجد في كل منزل وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتستطيع الأمهات القيام بإعداده بكل سهولة، كما يمكن تحضيرها بالكوسا، أو السبانخ، أو البقدونس، وهى تمتلك طعم ونكهة جميلة تجذب الناس إليها، وهى من الأطعمة الخفيفة على المعدة، وتعطي الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، كما تساعد على إنقاص الوزن الزائد، لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية عالية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل العجة السورية بمكونات بسيطة وسهلة بالمنزل أحلى من المطاعم.

مكونات العجة السورية

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نقدمها لكم وهى كما يلي:-

٥ حبات من البيض.

كوب ونصف من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

ملح وبهارات حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير العجة السورية مكونات بسيطة وسهلة بالمنزل أحلى من المطاعم وهى كما يلي:-

نحضر إناء عميق ونضع به البيض، والبصل المقطع، والبقدونس ونقلبهم مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. ثم نقوم بإضافة الدقيق، والبهارات، والملح ونقلب باستمرار حتى نحصل على قوام متجانس، ثم نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونتركه حتى تسخن. ثم نضع الزيت بالطاسة ونتركها حتى تسخن، ثم نقوم بصب الخليط السابق داخل الطاسة ونتركه لمدة ٥ دقائق حتى يجف الخليط. نقوم بقلب العجة على الوجه الآخر حتى تتحمر وتنضج وتصبح ذهبية اللون، ثم نخرجها من الطاسة ونضعها على طبق التقديم مباشرةً ونقدمها ساخنة بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل العجة السورية بالمنزل

سوف نقدم لكم بعض النصائح البسيطة التي يجب اتباعها عند عمل العجة بالمنزل وهى كما يلي:-