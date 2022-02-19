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عمر شويل - جدة أحسن من الكوافير.. طريقة صبغ الشعر باللون البني العسلي في البيت - ثقفني
طريقة صبغ الشعر باللون البنى العسلي، يعد لون صبغات الشعر البنى العسلي من الألوان الساحرة التي تميل إليه الكثير من السيدات بجميع درجاته المختلفة والجذابة والذي لا تنتهى موضته أبدا ويظل متربعا على صيحات موضة صبغات الشعر، ويمكنك بكل سهولة صبغ شعرك باللون البنى العسلي فى منزلك بأقل التكاليف عن طريق مزج بعض ألوان الصبغات لتتمكني من الحصول على درجة البنى العسلي المميزة والتي سنتعرف فى الأتي على طريقة إعدادها بطريقة احترافية خطوة بخطوة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز التجميل ومصففي الشعر.
طريقة صبغ الشعر باللون البني العسلي
الأدوات المستخدمة فى صبغ الشعر
- علبة من صبغة الشعر درجة الأشقر الفاتح.
- علبة من صبغة الشعر الأشقر البندقي .
- مشابك شعر.
- مشط ذات أسنان واسعة.
- وعاء مخصص لمزج الصبغات.
- فرشاة صبغ الشعر.
- بودرة تشقير.
- أكسجين 20
- فازلين.
- قفازات بلاستيكية.
- قميص قديم.
طريقة صبغ الشعر باللون البنى العسلي
- قومى بتمشيط شعرك جيدا لضمان عدم وجود أي تشابك لتتمكني من فرد الصبغة على الشعر بسهولة.
- ارتدى قميص قديم حتى لا تتلطخ ملابسك بصبغة الشعر.
- إذا كنتي من أصحاب الشعر الأسود الغامق فستحتاجي أولا إلى تطبيق بودرة التشقير على شعرك للحصول على لون فاتح.
- قومى بخلط بودرة التشقير مع كمية مناسبة من الأكسجين حتى تحصلي على خليط كريمي.
- وزعي خليط التشقير على جميع أجزاء شعرك بشكل متساوي.
- انتظري حتى يصبح لون الشعر فاتح بدرجة مناسبة ثم اغسلي الشعر واتركيه حتى يجف تماما.
- وزعي طبقات من الفازلين على الجبهة وعند أذونيك لضمان عدم ملامسة الصبغة لهما.
- احضري وعاء الصبغة ضعي اخلطي به درجة الأشقر الفاتح مع درجة الأشقر البندقي وضعي عليهما كمية مناسبة من الأكسجين بحيث نحصل على قوام كريمي.
- قومى بتقسيم الشعر إلى 4 أجزاء متساوية وقومى بربط ثلاثة أجزاء منه واتركي الأخير.
- قومى بارتداء القفازات البلاستيكي وامسكي بفرشاة صبغ الشعر وابدأى فى فرد معجون الصبغة على كامل الخصلات بداية من الجذور.
- طبقي هذه الخطوة على كامل أقسام الشعر حتى تنتهى تماما.
- قومى بتمشيط الشعر للتأكد من وصول الصبغة لجميع أجزاء الشعر.
- اتركي الصبغة على الشعر لمدة حوالى ساعة أو تبعا للإرشادات المتواجدة على علبة الصبغة.
- اغسلي الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم المخصص.
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