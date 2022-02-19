أحسن من الكوافير.. طريقة صبغ الشعر باللون البني العسلي في البيت

طريقة صبغ الشعر باللون البنى العسلي، يعد لون صبغات الشعر البنى العسلي من الألوان الساحرة التي تميل إليه الكثير من السيدات بجميع درجاته المختلفة والجذابة والذي لا تنتهى موضته أبدا ويظل متربعا على صيحات موضة صبغات الشعر، ويمكنك بكل سهولة صبغ شعرك باللون البنى العسلي فى منزلك بأقل التكاليف عن طريق مزج بعض ألوان الصبغات لتتمكني من الحصول على درجة البنى العسلي المميزة والتي سنتعرف فى الأتي على طريقة إعدادها بطريقة احترافية خطوة بخطوة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز التجميل ومصففي الشعر.

طريقة صبغ الشعر باللون البني العسلي

الأدوات المستخدمة فى صبغ الشعر

علبة من صبغة الشعر درجة الأشقر الفاتح.

علبة من صبغة الشعر الأشقر البندقي .

مشابك شعر.

مشط ذات أسنان واسعة.

وعاء مخصص لمزج الصبغات.

فرشاة صبغ الشعر.

بودرة تشقير.

أكسجين 20

فازلين.

قفازات بلاستيكية.

قميص قديم.

طريقة صبغ الشعر باللون البنى العسلي