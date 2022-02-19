أسرار عمل الروج الأحمر بالفازلين ودم الغزال في البيت أحمر شفاه طبيعي بمواد طبيعية غير مُضرة

أسرار عمل الروج الأحمر بالفازلين نستعرضها معكم، فإذا كنتِ بحاجة لتصنيع الروج الأحمر الطبيعي بنفسك فإليكِ سيدتي الجميلة أفضل وصفة عمل الروج الأحمر الطبيعي بمكونات آمنة جداً على البشرة تحافظ عليها وتوفر الكثير من المال، إذ يعد الروج الأحمر من أهم مستحضرات التجميل التي تحرص على اقتنائه كل امرأة بلا شك فهو من أجرأ الألوان العصرية التي تناسب كافة الأعمار وتبرز جمال وأنوثة المرأة مهما اختلف نوع الملابس أو التصميم.

أسرار عمل الروج الأحمر بالفازلين

للعلم تعتبر هذه المقادير والمكونات مناسبة لعمل وصفة عمل الروج الأحمر في علبة من الروج الأحمر الطبيعي بالفازلين صغيرة الحجم حوالي 20 جرام.

المكونات

4 ملاعق كبيرة فازلين طبيعي.

مقدار مناسب ليعطي درجة اللون الأحمر المرغوب فيها من ألوان الطعام الطبيعية التي يتم إضافتها للحلويات، أيضاً يمكن استخدام ألوان بودرة الأيشادو الأحمر كبديل للمكون السابق.

يمكنك إضافة نكهة أو زيت عطري طبيعي مثل ماء الورد أو الفانيليا السائلة أو زيت اللافندر أو زيت جوز الهند الطبيعي.

خطوات تحضير وصفة عمل الروج الأحمر

عليك بتجهيز حمام مائي لإذابة مقدار الفازلين من خلاله أو يمكنك استخدام الميكروويف عوضاً عنه في هذه الخطوة، ويستغرق ذلك مدة لا تزيد عن 4 أو 5 ثواني.

الآن قم بإضافة النكهة أو الرائحة المفضلة ثم اللون المناسب على الفازلين الذائب، ثم يجب خلط هذه المكونات جيداً.

بعدها يكون الخليط جاهز ليتم وضعه في العلبة، ثم يترك في الثلاجة ليجف لمدة نصف ساعة واستخدامه بعدها بشكل طبيعي.

الروج الأحمر بدم الغزال

مكونات عمل الروج الأحمر بدم الغزال:

المكونات

منقوع بودرة دم الغزال. بذور الشيا. زيت عطري محبب رائحته.

خطوات تجهيز الروج الأحمر بدم الغزال