نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الشيكولاتة بدون بيض بالميكروويف حلوي لذيذة وسريعة التحضير في المقال التالي
لم أكن اتخيل جمال كيكة الشيكولاتة في الميكروويف حتى قمت بتجربتها فعلياً، فهي من الحلويات اللذيذة التي يمكن تحضيرها بطريقة سريعة وخاصة للامهات العاملات المشغولات، وتقديمها على السفرة إلى الأسرة الكريمة بكل الحب، ومن أجل ذلك نستعرض معكم من خلال موقع ثقفني نيوز الاخباري طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون بيض في الميكرويف.
طريقة عمل كيكة الشيكولاتة بدون بيض
وهناك مجموعة من المكونات التي يجب توافرها في الوصفه من أجل تجهيزها بطعم لا يقاوم، وخاصة لمحبي الشوكولاتة من الاطفال والكبار، فهي من الوصفات التي يمكن تحضيرها سريعاً في المناسبات الاجتماعية والاعياد، وهي علي النحو التالي.
- 2 كوب دقيق متعدد الاستخدام
- 2 ملعقه مسحوق الكاكاو.
- نصف ملعقة ملح
- كوب سكر.
- كوب ماء
- 3 معالق حليب
- ربع كوب زبدة
- صودا الخبز
- ملعقة عصير الليمون.
طريقة عمل الكيكة بالشيكولاتة في الميكروويف
ومن خلال الخطوات الآتية يمكنك تحضير خليط كيكة الشيكولاتة اللذيذة بالميكروويف حلوي الشيكولاتة المحببة لدى الكثير من الناس، وبدون بيض، وذلك علي النحو التالي.
- في وعاء صغير عميق يتم وضع الملح والدقيق والكاكاو ليتم نخله ومزجه بشكل جيد.
- ثم نقوم بوضع عصير الليمون مع الماء وصودا الخبز، ونقلبه بشكل جيد حتي تمام التجانس.
- مع الدقيق نقوم بإضافة السكر مع الزبدة والماء والليمون وصودا الخبز، ونستمر في التقليب المستمر حتي تمام التجانس.
- وفي حال كان الخليط متماسك جدا نضيف إليه ملاعق الحليب ليصبح متجانس سويا.
- في النهايه نبدا باحضار كؤوس ونقوم بدهانها ببعض الزبدة ثم نقوم بوضع الخليط بها.
- نضع خليط الكيك في المايكرويف لمدة سبع دقائق، ليصبح في النهاية الكيك جاهز للتقديم ساخنا.
- يمكن إضافة بعض الايس كريم أو شراب الشوكولاتة الساخن مع الكيك عند التقديم، كما ينصح باضافه بعض الفواكه المفضله لديك.
- نتمني لكم وجبة خفيفة هنية وبالهناء والشفاء.
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