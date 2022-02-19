العجة من الأكلات المصرية العربية المشهورة والمحببة لدى الكثيرون، واشتهرت بتقديمها على الأفطار للمكون الرئيسي البيض وهو مصدر البروتين والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، ويمكنك ايضا تقديمها بعدة حشوات مختلفة وصنعها في البيت بكل سهولة ويسر من البيض واللحمة المفرومة كوجبة غداء على المائدة لاسرتك وعائلتك، وإليكم طريقة عمل عجة اللحمة المفرومة بطعم لا يقاوم شهي ولذيذ

طريقة عمل العجة باللحمة المفرومة بطعم شهي ولذيذ

المكونات

6 عدد بيض

ربع كيلو لحمة مفرومة

حزمة بقدونس

حزمة شبت

حزمة كزبرة

4 عدد بصل مفروم ناعم

صلصة طماطم

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعتين من الدقيق

ملح

فلفل أسود

كمون

طريقة تحضير العجة باللحمة المفرومة

أولاً نحضر وعاء على النار ونضع سمنة أو زيت حتي يسخن ونضع عليه البصل ونقلب المكونات حتي تصبح لونها ذهبي بعد ذلك نضع صلصة الطماطم ونترك المكونات عشر دقائق على النار ثم نضع اللحمة المفرومة ونقلب المكونات حتي تنضج ونضيف الملح والفلفل الأسود والكمون والبهارات حسب الرغبة ثم نضيف الكزبرة والشبت والبقدونس والبيض ونقلب المكونات جيداً حتي تتجانس نحضر صينية ونسكب العجة فيها وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتي تنضج تماماً

طريقة عمل عجة البطاطس

المكونات

4 عدد بيض

4 عدد بطاطس مقطع حسب الرغبة

ملعقة صغير ملح

نصف كوب زيت نباتي

ملعقة من الفلفل الأسود

2 عدد بصل مفروم ناعم

2عدد طماطم مقطع قطع صغيرة

صلصة طماطم

طريقة تحضير عجة البطاطس

نحضر وعاء على النار ونسخن الزيت ونضيف البصل ونقلب حتي يتحول إلى لون ذهبي نضيف البطاطس والملح والفلفل الأسود حتي تصبح ناضجة نضيف صلصلة الطماطم ويترك على جانب حتي تمتزج نخفق البيض ونضع علي المكونات ونقلب المزيج جميعاً مع البطاطس وتوضع في صينية في الفرن ساخن على درجة حرارة متوسطة حتي تنضج تماماً وتقدم وبالهنا

القيمة الغذائية للعجة

يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية ويمكن أن يكون جزءًا حيويًا من نظام غذائي متوازن القيم الغذائية لجسم كبير على طبق هي كما يلي: فيتامينات أ ، ب 5 ، ب 12 ، د ، هـ ، ك ، وب 6 فولات الفوسفور و السيلينيوم و الكالسيوم \ الزنك