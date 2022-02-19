في 40 دقيقة طريقة عمل الكفتة المشوية في فرن البوتجاز بأقل مكونات واسهل طريقة

طريقة عمل الكفتة المشوية بطريقة الحاتي بكمية وفيرة وبأقل مجهود، تعتبر الكفتة من الاكلات السريعة والشهية التي يفضلها الكثيرين ويرجع ذلك لطعمها الطيب، حيث يتم اعداد الكفتة المشوية وتقدم مع طبق من المكرونة الاسباجتي، ويمكن تحضير الكفتة بعدة طرق سواء على الفحم او في الفرن أو فيةالصينية، واليوم نتعرف معا على طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن باسهل طريقة.

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

المكونات:

نصف كيلو من اللحم المفرومة.

حزمة من البقدونس المفرومة.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

رشة من بهارات اللحم.

ثلاث حبات من البصل المفروم، ويصفي من الماء

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

يتم وضع كمية اللحم في وعاء واسع. يضاف عليه كمية البقدونس، والملح والفلفل الاسود وبهارات اللحم. يخلط المكونات معا لدقيقة. يضاف عليهم كمية البصل وتمزج جميع المكونات معا. ثم يترك الخليط في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل، لكي تمتزج جميع المكونات معا جيدا. يخرج خليط اللحم المتبل من الثلاجة، ثم يتم تشكيل الكفتة على اسياخ خشبية او اسياخ حديدية. يتم تشكيل اللحم على الاسياخ حتي تنفذ لديكي كمية اللحم بالكامل. نشعل الشواية ونتركها حتي تسخن ثم نبدأ برص اسياخ الكفتة وتترك حتي تبدأ في النضج ونقلب الاسياخ على الوجه الأخر والجوانب حتي نتاكد تماما من نضجها، ويمكن شوي حبة من الطماطممع الكفتة وبعض من الجرجير لاعطاء الكفتة نكهة طيبة. نخرج كمية الكفتة من الاسياخ، وترص في طبق التقديم وتقدم مع طبق من السلطة والطحين والمعكرونة، أو يمكن تقدم مع السلطات والعيش الشامي وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكفتة المشوية في فرن البوتجاز

في بعض الأحيان قد تحتاج ربة المنزل من معرفة كيفية اعدادالكفتة المشوية في الفرن لعدم توافر اماكنية الشواية، فلا تختلف طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن عن الكفتة عالفحم، عليكي اتباع نفس ذات الطريقة ولكن يتم اشعال الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، ويتم ادخال الاسياخ الخشبية في الفرن على الرف الاوسط ويتم المتابعة حتي تمام النضج وتقدم.