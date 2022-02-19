اصنعي بنفسك اقوي بروتين لعلاج مشاكل الشعر وصفة سحرية مفعولها اكيد

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عمر شويل - جدة اقوي بروتين لعلاج مشاكل الشعر، نتيجة رغبة العديد من السيدات والفتيات الحصول علي شعر حريري وناعم ومفرود، بالإضافة الي تمتع للشعر بالصحة والقوة والنضارة، نوفر لكم بعض الوصفات الطبيعية لتحضير بروتين منزلي طبيعي لترطيب وفرد الشعر بمواد من الطبيعة، خاصة لخطورة المواد الكيماوية وضررها الكبير علي الشعر، والتي تؤدي الي مفعول سحري وسريع فور استخدامها، إلا إن نتائجها غير محببة علي الاطلاق فقد تدمر شعرك مدي الحياة لشدة وكثرة المواد الكيماوية الحارقة بها، والتي تؤدي الي تلف او حرق الشعر ومن ثم يصبح باهت وشديد الهيشان وبة مشاكل لا حصر لها، ونطرح لكم بعض المسكات الطبيعية لضمان تحول شعرك الي خيوط من الحرير في حال المداومة علي إتباع هذا الماسك.

اقوي بروتين لعلاج مشاكل الشعر

نوفر لكي وصفة اقوي بروتين لعلاج مشاكل الشعر، والتي تبحث عنها يوميا ملايين السيدات في الوطن العربي، ومن المعروف إن البيض غني جدا بالبروتين، ومن ثم يمكن الاعتماد علية كليا في تلك الوصفات، وسوف تحتاجين الي بعض المواد او الزيوت الطبيعية التي تضاف الي البيض لضمان نتائج مبهرة

بيضة كاملة.

عسل نحل.

كيف تصنع بروتين طبيعي في المنزل

في هذة الوصفة المكونة من العسل الابيض مع البيض، يمكنك الحصول علي بروتين مغذي للشعر، وذلك بعمل خفق جيد للبيض ومن ثم اضافة العسل والخفق جيدا، وفرد الماسك علي الشعر لمدة 30 دقيقة ثم غسل الشعر جيدا، ويمكنك غسل الشعر بمواد طبيعة منها منقوع ماء الحلبة، وكذلك الشاي الاخضر، حيث إن الشامبو العادي يحتوي علي مواد ضارة وكيمائية تضر بالشعر، وسوف نوفر لكي نصائح وروتين العناية بالشعر عبر موقعنا ثقفني لتتمكني من الحفاظ على صحة شعرك وتحصلي علي نتائج افضل للوصفات الطبيعية التي نقدمها لكم عبر موقعنا.

روتين العناية بالشعر في المنزل

اما عن كيفية العناية بالشعر في المنزل دون الذهاب للصالون، وقبل عرضها نوضح لكم اننا نسعد بتعليقاتكم اسفل هذا التقرير في صندوق الوصف، ولاتباع هذا الروتين فإنك بحاجة الي خطوات بسيطة وروتين سهل للغاية وهو