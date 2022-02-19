بطعم ونكهة زمان.. حضري الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله مورق ودايب

طريقة عمل الفطير المشلتت، الفطير المشلتت من الأكلات ذات الطابع المصري الذي يتم إعداده منذ القدم وتوارثته الأجيال وأشتهر تقديمه فى مناطق الصعيد للتعبير عن الترحيب والحفاوة بالأشخاص، حيث اعتادت النساء فى الأرياف على تقديمه للضيوف والأقارب كما يقدم أيضا فى الأفراح والمناسبات المختلفة، ويعد الفطير المشلتت من الآكلات التي تتميز بالقيمة الغذائية العالية حيث يتكون من الدقيق والسكر والسمن البلدي كما يؤكل مع العسل أو الجبن وهو ما يجعله وجبة مليئة العناصر الغذائية، وسنتعرف فى الآتي على طريقة إعداد الفطير المشلتت بكل أسراره كما يقدم فى الريف المصري.

أسهل طريقة لعمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله

كيلو دقيق.

2 ملعقة كبيرة سكر.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

فانيليا.

سمن بلدي .

ماء فاتر.

خطوات تحضير الفطير المشلتت