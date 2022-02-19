نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطعم ونكهة زمان.. حضري الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله مورق ودايب في المقال التالي
طريقة عمل الفطير المشلتت، الفطير المشلتت من الأكلات ذات الطابع المصري الذي يتم إعداده منذ القدم وتوارثته الأجيال وأشتهر تقديمه فى مناطق الصعيد للتعبير عن الترحيب والحفاوة بالأشخاص، حيث اعتادت النساء فى الأرياف على تقديمه للضيوف والأقارب كما يقدم أيضا فى الأفراح والمناسبات المختلفة، ويعد الفطير المشلتت من الآكلات التي تتميز بالقيمة الغذائية العالية حيث يتكون من الدقيق والسكر والسمن البلدي كما يؤكل مع العسل أو الجبن وهو ما يجعله وجبة مليئة العناصر الغذائية، وسنتعرف فى الآتي على طريقة إعداد الفطير المشلتت بكل أسراره كما يقدم فى الريف المصري.
أسهل طريقة لعمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله
كيلو دقيق.
2 ملعقة كبيرة سكر.
نصف ملعقة كبيرة ملح.
فانيليا.
سمن بلدي .
ماء فاتر.
خطوات تحضير الفطير المشلتت
- احضري وعاء كبير اخلطي به جميع المكونات الجافة (الدقيق – السكر – ملح – فانيليا) وقلبيها معا جيدا حتى تتداخل مع بعضها البعض.
- أضيفي الماء الفاتر إلى خليط الدقيق تدريجيا مع العجن باليد ونستمر بالعجن لمدة ربع ساعة أو أكثر حتى تتماسك العجين ونحصل على عجين مطاطي.
- لمى العجين على شكل كورة وادهني وجه العجين بالزيت وقومى بتغطيته ونتركه ليرتاح لمدة ساعة أو أكثر.
- ضعي كمية قليلة من الدقيق على سطح مستوى ثم ضعي العجين وقومى بالفرد بواسطة النشابة على شكل مستطيل كبير.
- ضعي السمن الطري على جميع أجزاء العجينة وتوزيعها جيدا.
- لفي العجين بالكامل على شكل رول كبير.
- قومى بتقطيع الرول إلى أجزاء لإعداد أكثر من فطيرة.
- قومى بتغطية الرولات جيدا بكيس نايلون وفوطة واتركيها لمدة نصف ساعة لكى ترتاح.
- قومى بفرد جميع الرولات بالنشابة على شكل فطيرة دائرية متوسطة السمك.
- جهزي صينية فرن كبيرة على أن تكون مدهونة بالسمن ويكون الفرن ساخنا جدا على أعلى درجة حرارة.
- ضعي الفطائر فى الصينية وادخليها الفرن لمدة حوالى عشر دقائق دون الفتح عليها.
- عندما تلاحظي علو الفطيرة وأخذها للون الذهبي أخرجيها من الفرن.
- ادهني وجه الفطير مباشرة بالسمن البلدي والقشطة لتحتفظ العجينة بهشاشتها وطراوتها، وهذه كانت أسهل طريقة لعمل الفطير الفلاحي.
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