كيفية عمل القراقيش بالعجوة بأسهل طريقة وبمكونات متوفرة في كل مطبخ

القراقيش بالعجوة والسمسم، يعد من أشهى أنواع المعجنات والمخبوازات اللذيذة، فترغب حواء في توفيرها دائماً لتناولها بجانب المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة أو اللبن، وهي ذات فائدة عالية لتوافر بها العجوة الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية للجسم، وسوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني على طريقة سهلة لعمل القراقيش بالعجوة.

مكونات ومقادير عمل القراقيش:

كيلو دقيق.

نصف كيلو زبده.

ربع كوب ماء دافئ الخميرة.

كوب ماء دافئ للعجن.

3 معالق كبيره لبن بودر.

ملعقة كبيره سمسم.

ملعقه كبيره ينسون.

بيكينج باودر.

ملعقة كبيره خميره.

2 ملعقة سكر.

ربع ملعقة ملح.

مكونات الحشو:

عجوة

زبدة.

سمسم.

طريقة تجهيز الحشوة:

اولاً نقوم بعجن العجوة مع الزبدة والسمسم. ثم نقوم بتقسيم العجوة إلى كرات صغيرة و نتركها جانبا حتى الإستخدام.

طريقة عمل وتحضير القراقيش بالعجوة:

في ربع كوب ماء دافئ نقوم بوضع الخميره والسكر والملح ونقلب جيداً ونتركها جانباً حتى تخمر. يجب التأكد اولاً من فاعلية الخميرة لإنها تعتبر أساس العجينة فبدونها لا يخمر العجين ابداً. في وعاء العجن نقوم بوضع الدقيق والبيكنج باودر و الملح والسمسم واللبن البودره ونخلطهم جيداً ثم نقوم بوضع الخميرة والزبدة ونعجن المكونات معاً حتى نحصل على عجينة متماسكة. نترك العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تخمر. بعد أن تخمر العجينة جيداً نقوم بتقسيمها إلى كرات ثم نأخذ كل واحدة على حدة ونفردها على شكل مستطيل بسمك نصف سم ونقوم بتسويه الأطراف بإستخدام القطاعة. ثم نقوم بوضع العجوة في بداية المستطيل ونلفه رول ونقطع المستطيل إلى الحجم المرغوب. ثم نقوم برص القراميش المحشية عجوه في صينية مدهونة بالزيت ونتركها حتى تخمر مره أخرى لمده نصف ساعه. ثم نقوم بإدخالها الفرن ويكون ساخن مسبقاً على الرف الأوسط على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج تماماً ثم نقوم بإشعال الشواية لمده عشر دقائق حتى يأخذ اللون الذهبى. للحصول على لون القراميش ذهبي نقوم بدهن الوجه قبل دخولها الفرن بخليط دهن المعجنات وهو (ملعقة نسكافيه و ملعقة ماء وملعقة سكر) ثم نقلبهم جيداً ونقوم بدهن المعجنات بها قبل دخولها إلى الفرن.

ملاحظات هامة لضمان نجاح القراميش بالعجوة: