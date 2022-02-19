رشيه على شعرك 7 أيام الكل سيسألك عن طول وكثافة وجمال شعرك

الكثير من السيدات يبحثن عن وصفة حتى تزيد من كثافة وطول الشعر وأيضا الذين يعانون من خشونة الشعر يبحثن دائما عن وصفة حتى تجعله ناعماً ولامعاً دون اللجوء إلى المكونات الكيميائية التي تضر الشعر، لكن سوف نتحدث عن وصفات طبيعية تقدم الاستفادة الكبرى لجميع أنواع الشعر بمختلف مشاكله عليكم فقط أن تعرفوا ما هي مكونات الوصفة وأيضا طريقة الاستخدام وكيفية الاستعمال حتى يكون التأثير الإيجابي في أسرع وقت.

فوائد القرنفل للشعر

كما ذكرنا أن هناك عدة وصفات طبيعية للشعر والتي تكون رائعة جدا للاستخدام وتعطي تأثير للشعر مذهل ومدهش ومن ضمن هذه الوصفات هو القرنفل:

عندما يوجد شعر تآلف في الشعر فإن القرنفل يعمل على زيادة تدفق الدم في الخصلات والتي تعمل على إصلاح هذا الشعر.

يعمل القرنفل أيضا على زيادة طول الشعر وأيضا يحمي فروة الرأس من الصلع.

يعمل أيضا القرنفل على تحسين الدورة الدموية مما يعمل على جعل رائحة فروة الرأس رائعة جدا.

ومن أهم هذه الفوائد هو منع من تكون القشرة ووجود الالتهابات في الشعر وتكون هذه المشكلة يصعب مواجهتها.

تنعيم الشعر بالقرنفل

تعد هذه الفائدة للقرنفل غريبة بعض الشيء لأن من الصعب وجود منتج أو وصفة تعمل على تنعيم الشعر: