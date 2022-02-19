أنجح طريقة لعمل شوربة العدس.. وصفة ومكونات حساء العدس الشتوية.. بركان من الدفء في برد الشتاء

أنجح طريقة لعمل شوربة العدس، تعتبر شربة العدس من أكثر الأكلات التي تبحث عنها ربات البيوت والأمهات وذلك لأنها تعتبر من الأكلات التي يسهل عملها بسرعة وبأقل التكاليف وخاصة في فصل الشتاء وذلك لأنها تعطي شعور بالدافئ بالإضافة إلى كونها أكلة مفيدة جدا لصحة وجسم الإنسان حيث تحتوي على العدس الذي يوجد به العديد من الفيتامينات المفيدة لجسم الأنسان وإليكم في هذا المقال أسرار وصفة شربة العدس وأهم فوائد العدس.

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أفضل وصفات شوربة العدس

كما وضحنا لكم أن هذه الأكلات تعتبر من أشهي وأسرع الأكلات وإليكم سيداتي أفضل طريقة لأعداد العدس في المنزل بمكونات موفرة.

مكونات وصفة شوربة العدس

((نصف كيلو من العدس الأحمر، حبتان من البصل المفروم، زيت طعام، حبة واحدة من الجذر، ملعقة من الكمون تكون صغيرة، ملعقة صغيرة من الملح، عدد أربع فصوص ثوم))

نحضر وعاء ونضعه على النار ونضيفه به كمية مناسبة من الماء، ثم نضع به الزيت، ونضيف البصل المفروم نقلبه قليلا حتى يصبح لونه ذهبي، ثم نضيف بعد ذلك نص كيلو العدس. نضيف بعد ذلك حبة الجذر المبشور، وملعقة الملح، وملعقة الكمون، نهرس الثوم ونضيفه أيضا على خليط شوربة العدس)). نقلب جيدا حتى تمتزج المكونات مع العدس نتركه على النار حتى تذوب الخضروات في العدس على نار متوسطة لمدة نصف ساعة، ثم نرفعه من على النار. نتركه حتى يبرد قليلا وبالهنا والشفاء.

فوائد شوربة العدس

الكثير من الأكلات مشبعة ولكن القليل منها يكون مشبع ومفيد في نفس الوقت وتعتبر شوربة العدس من الأكلات المشبعة والمفيدة أيضا فأليكم أهم فوائد شوربة العدس التي تجعلك تحرصين دائما على إعدادها.