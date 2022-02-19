نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير أصابع زينب اللبنانية ( المعكرون ) بمذاق حلو ورائع في المقال التالي
طريقة تحضير أصابع زينب اللبنانية بمجموعة من الخطوات المعتادة التي نقوم بعملها في معظم الأنواع ولكن تختلف في بعض المكونات، وهي من أكثر الطرق التي يقبل على تناولها الكثير بسبب بمذاقها الرائع الذي يتميز بنكهة مميزه، حيث تقدم مع الشاي أو العصائر ويمكن إعدادها بالفانيليا أو بجوز الهند أو باليانسون وأنواع أخري كثيرة، والآن سوف نقوم بوضع خطوات عمل بسيطة مفصلة لإعداد وتحضير أصابع زينب اللبنانية ومكونات عملها المتوفرة بكثرة في جميع الأماكن من خلال هذه المقالة.
مكونات عمل أصابع زينب اللبنانية
تعتبر مكونات عمل أصابع زينب اللبنانية من أكثر المكونات المتوفرة في جميع الأسواق فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نصف كوب من الدقيق.
- رشة صغيرة من الملح.
- كوب ونصف من السميد.
- زيت للقلي.
- ¾ كوب من مغلى اليانسون.
- شربات.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
طريقة الإعداد والتحضير
تعد طريقة تحضير هذه الأصابع من الطرق البسيطة والمفضلة لدى الجميع والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء ونضع به الدقيق والسميد ورشة الملح ونقلبهم مع بعض.
- ثم نضيف ربع كوب الزيت ومغلى اليانسون ونعجن المكونات مع بعض جيداً حتى يتجانس الخليط.
- نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى ترتاح.
- بعد ذلك نفرد العجينة على شكل دوائر صغيرة الحجم ونضغط عليها برفق على مصفاة حتى تأخذ الشكل.
- ثم نضع إناء عميق به كمية من الزيت على النار ونقلي بها الأصابع ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نخرجها من الزيت ونصفيها ثم نضعها في الشربات ونقدمها بالف هنا وشفا.
طريقة عمل صوابع زينب بالفانيليا
تحتوي صوابع زينب بالفانيليا على عدة مكونات بسيطة تمكنك من إعدادها لأطفالك أو العائلة دون تردد وهي:
- ربع كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- رشة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- ربع كوب من بودرة جوز الهند.
الطريقة
- نحضر إناء وننخل به الدقيق ونقوم بتقليب بودرة جوز الهند والفانيليا ورشة الملح به.
- نقوم بوضع الخميرة الفورية في كوب به ماء دافئ ونتركها حتى تتخمر.
- نسخن الزيت قليلاً على النار، ثم نقوم بإضافته إلي الدقيق الموضوع به جوز الهند والفانيليا ونقلبهم جيداً.
- ثم نضيف الخميرة إلي الخليط السابق ثم نعجنهم حتى تختلط جميع المكونات وتصبح عجينة مرنة.
- نقوم بإحضار منخل سلك كبير ونأخذ قطعة صغيرة من العجين بأطراف الأصابع، ثم نسحبها على المنخل السلك ونلاحظ أثناء سحب العجينة بأنها تلتف على الأصبع.
- نكرر هذه الخطوة حتى تنتهي كمية العجين، ونتركه في صينية حتى تتخمر.
- نقوم بتسخين الزيت ونضع به الأصابع ونقلبها حتى تتحمر من جميع الجهات ونتركها في الزيت حتى تحصل على اللون الذهبي.
- نصفيها من الزيت جيداً ونضعها فى الشربات البارد ويتم تقديمها بألف هنا وشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ