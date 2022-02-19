نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت جوز الهند المقرمش.. وصفة سهلة وممتازة لبسكوت بقيمة غذائية عالية في المقال التالي
طريقة عمل بسكويت جوز الهند المقرمش، من أشهي الحلويات التي يمكن أن يتناولها الفرد بسكويت جوز الهند، وذات قيمة غذائية مفيدة وذلك لاحتواها على جوز الهند، حيث يعتبر جوز الهند غني بالعديد من الفوائد منها أنه يساعد على إنقاص الوزن ومضاد للفطريات الضارة بالجسم، ويمد الجسم بالطاقة وغيرها من الفوائد ، كما يمكن تناول بسكويت جوز الهند في الصباح مع كوب لذيذ من الشاي وذلك لمذاقة الجميل وإليكم وصفة سهلة ومضمونة لعمل بسكويت جوز الهند في المنزل.
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مكونات وصفة بسكويت جوز الهند
تعتبر مكونات وصفة جوز الهند سهلة ومتوفرة في كل منزل بأقل التكاليف والمكونات كالاتي.
- كوبان من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب واحد من السكر الأبيض المطحون.
- عدد ٢ بيضة دجاج.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كوب من جوز الهند المفروم .
- ملعقتان من الحليب.
- كوب كبير من الزبدة.
وصفة بسكويت جوز الهند
يعتبر بسكويت جوز الهند من أشهي أنواع البسكويت والذي يحبه أطفالنا فبعدما تعرفنا على المكونات التي تحتاجيها سيدتي في المنزل لعمل بسكويت جوز الهند إليك سيدتي طريقة التحضير.
- نحضر إناء ونضع به كوبان الدقيق، وكوب الزبدة، وملعقة البيكنج باودر، نخلطهم جيدا حتى تمتزج هذه المكونات مع الدقيق.
- نبدأ في إضافة كوب السكر علي الدقيق ،وملعقة الفانيليا وبيضة الدجاج، ثم نقوم بالعجن حتى تصبح العجينة لينة وطرية، ويمكن تشكيلها بسهولة.
- نحضر وعاء أخرى ونضع به البيضة الأخرى وملعقتان الحليب، وذلك حتى نستخدمها في دهن وجه البسكوت.
- نحضر صينية وتدهن بملعقة من السمن ثم نقطع العجين بالشكل الذى نريده ونضعها في الصينية مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.
- نشغل الفرن ونتركه حتى يسخن على درجة حرارة ٢٠٠، نضع الصينية بالفرن لمدة عشر دقائق ثم نخرجها ، نتركه حتى يبرد وإليكم الأن بسكويت لذيذ مع كوب من الشاي الساخن.
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