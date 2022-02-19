طريقة عمل الفطير المشلتت بالسمن البلدي الريفي في البيت.. طريقة جدتي التي لم تخيب مرة

طريقة عمل الفطير المشلتت بالسمن البلدي، الفطير المشلتت بتاع ستي من الأكلات المشهورة في الريف المصري، يقدم في وجبة الغذاء مع المش الفلاحي والعسل الأسود، طريقة تحضيره بسيطة وسهلة، ويتميز بطعمه الرائع واللذيذ، وأصبح يحضر في المخابز ويباع في المحلات، إلا أنه ليس بنفس طعم الفطير الفلاحي، فنقدم لكي اليوم طريقة عمل الفطير المشلتت وبطعم أحلى من المخابز.

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طريقة عمل الفطير المشلتت

نقدم لكي الفطير المشلتت الهش والمورق والخفيف، مكونات الفطير متوفرة في مطبخك، وطريقة تحضيره ومكونات بسيطة، وهي كالآتي:

المقادير المطلوبة

1 كيلو من الدقيق.

2 كوب ونصف من الماء الدافئ للعجن.

1 كوب من السمن البلدي أو الزبدة البلدي السائحة.

رشة من الملح.

طريقة تحضير الفطير المشلتت بتاع ستي: