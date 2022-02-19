طريقة تحضير الجبنة الرومي في مطبخك.. المقادير والمكونات كلها بسيطة ومتوفرة في البيت

طريقة تحضير الجبنة الرومي في مطبخك، يعشق الكثير من الكبار والصغار الجبنة الرومي وذلك لطعمها اللذيذ فيمكن أن تقوم ربات المنازل بعمل بها البيتزا والمكرونة أو عمل بها السندوتشات اللذيذة أو استخدامها في وجبة العشاء لذلك سعت ربات المنازل إلى عملها في المنزل بطريقة صحية لذلك سوف نوضح طريقة عملها من خلال هذا المقال.

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مكونات عمل الجبنة الرومي

يتم عمل الجبنة الرومي بمكونات سهلة وبسيطة وسوف نوضح مكونات عملها من خلال النقاط التالية:

٢ كيلو حليب كامل الدسم.

٢ ملعقة زعفران.

٢ ملعقة كبيرة ملح.

كوب ونصف نشأ.

٢ ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ربع كيلو جبنة رومي بطارخ من السوبر ماركت.

٨ مثلثات جبنة نستو أو مثلها.

ربع كوب زيت

طريقة تحضير الجبنة الرومي

يتم تحضير الجبنة وفقا للمكونات السابقة وسوف نتعرف على طريقة تحضيرها من خلال الخطوات التالية:

نحضر الحليب بعد غليانه ويجب أن يكون باردا ونقوم بوضعه في وعاء كبير. نضع عليه الزيت والجبنة النستون والزعفران والملح والنشأ والفلفل وجميع باقي المكونات. نقوم بضربهم بواسطة المضرب الكهربائي بعد ذلك أو نخفقهم في الخلاط حتى تمام التجانس. نقوم بوضع الخليط على النار وتقليبه حتى تتكون لدينا طبقة الجبنة وتصبح متماسكة. نحضر علبة بلاستيك وندهنها بالزيت ثم نقوم بوضع الجبنة بها ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونغلق العلبة بواسطة الغطاء الخاص بها. توضع الجبنة في الثلاجة لليوم التالي حتى تتماسك. نقوم في اليوم التالي بقلب العلبة وتفريغها من محتويات الجبنة في طبق مسطح وتقسيمها وتقطيعها إلى شرائح واستخدامها وبالهناء والشفاء.

فوائد الجبنة الرومي

يمكن أن نتحدث عن فوائد الجبنة الرومي من خلال النقاط التالية: