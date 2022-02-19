نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكوكيز المنزلية بالنكهات المختلفة اللذيذة.. المخبوزات الأفضل للإفطار والعشاء في المقال التالي
طريقة عمل الكوكيز المنزلية بالنكهات المختلفة اللذيذة، يعتبر الكوكيز من أفضل الحلويات التي يحبها ويقبل عليها الأطفال، ويتم شرائها باستمرار من المحلات والمخابز لطعمها الرائع واللذيذ، كما أن الكبار يقبلون عليها ويمكن تقديمها للضيوف مع كوب من الشاي أو القهوة، وتبحث ربات المنزل عن طريقة عمل الكوكيز في المنزل وبنفس طعم المخابز، وهذا ما سنقدمه لكي عزيزتي بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في مطبخك.
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طريقة عمل الكوكيز
يتم تحضير الكوكيز إما سادة أو بالشوكولاتة كما يحب ويفضل أطفالك، ويتم تحضير الصنفين بنفس الطريقة مع وضع الكاكاو الخام عند تحضير كوكيز الشوكولاتة.
المقادير المطلوبة
- 2 كوب من الدقيق متعدد الاستخدام.
- 1 كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ¾ كوب من السكر البني.
- 2 كوب من حبيبات الشوكولاتة.
- 2 حبة من البيض.
- رشة من الملح.
- 2 ملعقة صغيرة فانيليا يفضل سائلة.
- 1 ملعقة صغيرة من البكينج صودا.
طريقة تحضير الكوكيز:
- قومي بتسخين الفرن قبل تحضير الكوكيز على درجة حرارة 180.
- احضري بولة متوسطة وضعي به كلًا من السكر البني والزبدة واخفقي جيدًا.
- ضيفي بعد ذلك البيض والفانيليا واخفقي مرة أخرى حتى تتجانس المكونات.
- احضري بولة أخرى وضعي به كلًا من الدقيق والبكينج صودا ورشة الملح وامزجيهم مع بعضهم.
- عند تحضير كوكيز الشوكولاتة ضيفي كوب من الكاكاو إلى الدقيق أولًا ثم إلى الخليط وقلبي جيدًا.
- ضيفيهم بعد ذلك إلى الخليط السابق وقلبي مرة أخرى.
- احضري حبيبات الشوكولاتة وضيفيهم للخليط وقلبي.
- احضري صينية وضعي بداخلها ورق الزبدة ثم قومي بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة وقومي برصها على الصينية ثم اضغطي عليها برفق وافرديها قليلًا.
- اتركي مسافة صغيرة بين كرات الكوكيز ثم ادخليها الفرن لمدة 10 دقائق.
- اخرجي الصينية من الفرن واتركي الكوكيز حتى يبرد تمامًا ثم قومي بحفظه في علبة محكمة الغلق.
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