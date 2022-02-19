طريقة تحضير البسبوسة المرملة الشهية في البيت بمكونات ناجحة من أول محاولة

طريقة تحضير البسبوسة المرملة الشهية، تكون من أهم الحلويات الشرقية الموجودة في مصر يعشقها الجميع من الكبار والصغار ويتم عملها في رمضان بشكل مستمر لذلك تسعى ربات المنازل إلى عملها بطريقة سهلة وتكون طرية ومرملة لذلك سوف نوضح طريقة عملها من خلال هذا المقال.

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مكونات عمل البسبوسة المرملة

سوف نتعرف على المكونات اللازمة لعمل البسبوسة المرملة من خلال النقاط التالية

٣ كوب سميد.

كوب وربع سكر.

نصف كوب جوز هند.

ثلث كوب شربات تقيل.

كوب ألا ربع حليب.

كوب ألا ربع سمنة سائلة.

مكونات الشربات:

كوب سكر.

كوب ماء.

عصرة ليمون.

فانيليا.

طريقة تحضير البسبوسة المرملة

تحضر البسبوسة بخطوات سهلة جدا وفقا للمكونات السابقة وسوف نتعرف على خطوات التحضير من خلال النقاط التالية:

حيث أنه في البداية نحتاج أن نحضر وعاء ونضع به السميد والسكر والسمنة والحليب وجميع المكونات ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تتجانس المكونات. نحضر الصينية الخاصة بعمل البسبوسة ونقوم بدهنها جيدا بالسمن ثم نقوم بوضع البسبوسة بها. نضغط على البسبوسة جيدا ونقوم بضغطها باليد ثم بعد ذلك نضعها في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة. عندما نقوم بتسويتها بعد ذلك نخرجها من الفرن ونقوم بوضع الشربات عليها ويجب أن يكون الشربات ساخن والبسبوسة ساخنة.

طريقة تحضير الشربات

كما أنه يجب أن يحضر الشربات بخطوات دقيقة حتى نحصل على شربات مضبوط ليعطي مذاق جيد للبسبوسة ويتم تحضير الشربات عن طريق وضع وعاء على النار ونضع به كوب الماء مع السكر ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تمام التجانس ونقوم بتهدئة النار عليهم ونتركهم على النار لمدة ٥ دقائق ونقوم بإضافة عصرة الليمون والفانيليا إليهم ثم نضيفه إلى البسبوسة وهي ساخنة كما ذكرنا في السابق.