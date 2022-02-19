طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة البيتي في ساعة واحدة والتزيين حسب ذوقك

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة، الكيكة من الحلويات المشهورة في المناسبات والأعياد، ويتم تقديمها بأكثر من طريقة، فتقدم سادة وتقدم بصوص الشوكولاتة، أو يتم تحضيرها كتورتة، أو تقدم بصوص الكراميل أو المربى، وأهم ما يميز الكيكة أن تكون هشة وخفيفة لتعطي طعمها الرائع واللذيذ، وتقوم ربات المنزل بتحضير وصفة الكيكة إما باللبن أو بالزبادي، فنقدم لكي عزيزتي طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة خطوة بخطوة.

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طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة

نقدم لكي سيدتي أحلى كيكة هشة ولذيذة تقديمها لأسرتك أو للضيوف بجانب الشاي أو القهوة خلال 60 دقيقة فقط.

المقادير المطلوبة

2 كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستخدام.

1 كوب ونصف من الزبادي الطازج.

1 كوب وربع من السكر الأبيض.

1/3 كوب من زيت الزيتون.

¼ ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

3 حبات من البيض.

بشر برتقال (حسب الرغبة) لإعطاء نكهة.

طريقة تحضير الكيكة: