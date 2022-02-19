نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممكن تتفرزن.. أكلات للتفريز للموظفات لتوفير الوقت والمجهود وجاهزة على التسوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكلات للتفريز للموظفات، هو الطلب الذي تبحثين عنه بالتأكيد في ظل الوقت الكثير الذي تستغرقه الأكلات المنزلية في تحضيرها، مما يقف عائقًا بينك وبين عملك، لذلك وفرنا إليك ما تبحثين عنه، وهي أكلات يمكنك تحضيرها في يوم إجازتك، وتكون جاهزة على التسوية، وفي نفس الوقت تظل بنفس القيمة الغذائية الرائعة، وبهذا يمكنك الاستمتاع بأشهى وألذ الأكلات المنزلية الطازجة لكي ولأسرتك.

أكلات للتفريز للموظفات

عندما تبحث المرأة العاملة عن أكلات للتفريز، فستكون اللحم المفروم من الخيارات الأولى، التي تضعها في قائمتها؛ لما تتميز به من تحضير الكثير من الأطباق السهلة، واللذيذة، لذلك يمكنك استغلالها في أكثر من أكله، كالمسقعة والبامية والجلاش والفطائر والمكرونة .

طريقة عمل اللحمة المفرومة المعصجة

وإليك طريقة تحضيرها، وتخزينها كالآتي:

يوضع الزيت، والبصل المقطع في مقلاة متوسطة الحجم، ويقلب جيدًا، حتى يصبح لون البصل ذهبيًا.

إضافة اللحم على خليط الزيت، والبصل، ويمكنك إضافة اللحم قبل البصل، حتى يجف ماء اللحم.

وضع الفلفل الأسود مع التوابل، والاستمرار في التقليب حتى ينضج.

بعد أن يبرد اللحم، نقوم بتوزيع الخليط في أكياس التفريز، أو وضعه في أطباق فوم، وتغطيتها بأكياس بلاستيكية.

أجنحة الدجاج المقرمشة

تعد أجنحة الدجاج المقرمشة من الأكلات المشهورة والمثالية للتجميد، بالإضافة إلى تعلق أطفالنا بهذه الأكلة، وبحثهم الدائم عنها خارج المنزل؛ لذلك يجب أن تكون من ضمن خياراتك، كما يمكنكِ استخدام نفس الطريقة في الدجاج وباقي الأجزاء حتى تستمتع بها أسرتك بمذاق أفضل من المطاعم، واليك الطريقة:

غسل أجنحة الدجاج، ونزع الجلد منها في حال عدم الرغبة، وإضافة الصلصة، والخل الأبيض، والملح، والثوم، والزنجبيل، ومعجون الفلفل الحار.

طهي المكونات السابقة على نار عالية، حتى تتبخر جميع السوائل، ثم نتركها لتبرد قليلاً.

نضع في وعاء آخر الدقيق، والملح، والحبهان، والكمون، والبهارات.

نغمس أجنحة الدجاج الدافئة في خليط الدقيق، والتوابل، ونضعها في أطباق مغطاة بأكياس بلاستيكية في الفريزر، حتى تتجمد.

بعد التجميد، احتفظي بها في أكياس محكمة الغلق؛ لتكون جاهزة على القلى.

وبهذا نكون قد قدمنا إليك أكلات للتفريز للموظفات، التي تناسب نمط الحياة السريع لديك، وتكون جاهزة إما علي القلى أو الطهي، كل ما عليكي هو إخراجها من الفريزر قبل ذهابك للعمل صباحًا، لتحضيرها في وقت قصير عند عودتك إلى المنزل وتقديمها والاستمتاع بها مع أسرتك وقضاء وقت ممتع، وبهذا ستتمكنين من الموازنة بين البيت، والعمل.