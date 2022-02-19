نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرفي على طريقة تحضير شوكولاته باونتي بمكونات بسيطة من المنزل في المقال التالي
يشتهي العديد من الأشخاص الذين يفصلون الحلوى جميع الحلويات التي تصنع من الشيكولاتة وجوز الهند، حيث تعتبر شيكولاتة الباونتي من أشهر تلك الحلوى المفضلة لدى البعض، يتم تصنيعها وتجهيزها في الخارج وتباع في الدول العربية، برغم هذا تفضل بعض سيدات المنزل صنعها في المنزل باستخدام بعض المكونات البسيطة والغير معقدة، كما تأتي شيكولاتة باونتي من مطبخ الحلويات الغربي، تتكون الشيكولاتة من طبقات مكونة من جوز الهند اللذيذ وطبقات من الشيكولاتة البني، وتعد طريقة تحضيرها من أسهل طرق تحضير الحلويات، لهذا تبحث سيدة المنزل عن وصفة سهلة وبمكونات بسيطة لعملها في المنزل، ومن خلال سطور المقال القادمة نوفر طريقة بسيطة لعمل شيكولاتة باونتي.
مكونات شوكولاتة باونتي
تتميز شوكولاتة الباونتي بسهولة تحضيرها داخل المنزل وبساطة مكوناتها، حيث تأتي مكوناتها كما يلي:-
- ١ كوب من مسحوق جوز الهند الناعم جيد النوع.
- ١ علبة حليب محلى مكثف النوع الذي تفضليه.
- 500 جرام من الشيكولاته الخام.
- ١ ملعقة صغيرة من مسحوق النشا.
- رشة صغيرة من الملح.
طريقة تحضير شوكولاته باونتي
نوفر من خلال المقال طريقة سهلة وسريعة لعمل شيكولاته الباونتي ببعض من المكونات المتوفرة في المنزل بشكل دائم، وتأتي طريقة عمل شيكولاته باونتي كما يلي:-
- نضع في وعاء فارغ نظيف المكونات الجافة مثل مسحوق النشا، مع القليل من الملح ومسحوق جوز الهند ونقوم بتقليب الخليط بشكل جيد حتى تمتزج جميع المكونات بشكل جيد.
- نضع الحليب المحلى المكثف على خليط المكونات الجافة التي تم وضعها سابقا في الإناء.
- بعد خلك المكونات معاً وتشكيل عجينة متماسكة نوعاً ما من جوز الهند، نقوم بتشكيل العجينة بالشكل التقليدي لشيكولاته الباونتي او كما نحب.
- نقوم بوضع وحدات المستطيل المشكلة بواسطة اليد على صينية موضوع عليها ورق زبدة منعاً للالتصاق.
- نضع الصينية التي بداخلها مستطيلات الباونتي في الثلاجة لكي تهدأ تتماسك مدة لا تقل عن ساعة.
- نحضر الشيكولاته الخام ونقوم بعمل حمام بخار لها من خلال وضعها في صحن جاف فوق إناء به بعض من الماء وتشغيل النار على درجة حرارة متوسطة.
- بعد ذوبان قطع الشيكولاته تماماً نقوم بغمس مستطيلات الباونتي داخلها حتى تغطي بشكل كامل.
- نضع شوكولاتة الباونتي في الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم تقدم باردة.
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