اصنعي بسكويت العجوة اللذيذ في المنزل لأولادك بأقل التكاليف 

بسكويت العجوة ، بسكوت سهل وبسيط جداً ومغذي للأطفال فهو يحتوي على التمر الذي يمتلك العديد من الفوائد الهامة من أهمها أنه يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، ومن مميزات هذا البسكوت أنه يتكون من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة فمن خلال كوبين من الدقيق يمكن تحضير كمية وفيرة، توفر لنا الكثير من المال الذي يدفع في البسكوت الجاهز، ويمكن تشكيله البسكوت بطرق عديدة ومتنوعة منها على شكل أصابع أو شكل دوائر أو يمكن تشكيله على شكل قطع صغير تشبه البسكوت الجاهز فهو سهل جداً في مكوناته وطريقة تحضيره، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت العجوة اللذيذ بخطوات سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل بسكويت العجوة اللذيذ

سوف نتعرف علي بعض المكونات البسيطة لعمل بسكويت العجوة اللذيذ في المنزل وهي كالآتي:-

2 كوب دقيق أبيض فاخر.

نصف كوب سكر بودرة .

2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب زيت.

3 ملاعق كبيرة حليب مجفف.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

للحشو

نصف كيلو من التمر أو العجوة.

3 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة قرفة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير بسكويت العجوة اللذيذ في المنزل خطوة بخطوة وهي كما يلي:-

نحضر إناء كبير وواسع يتم نخل الدقيق والبيكنج بودر والحليب المجفف به بالمنخل السلك، حتي نتخلص من التكتلات والشوائب. ثم نحضر إناء عميق ونضع البيض مع نصف كوب السكر مع ملعقة الفانيليا ونخلط هذه المكونات بالمضرب الكهربائي أو اليدوي المتوفر لدينا. نخلط جيداً إلي أن يختفي السكر تماماً، ثم يضاف نصف كوب الزيت ونستمر في الخلط لمدة دقيقتين. بعد ذلك يضاف خليط الدقيق ونخلط باليد بدون عجن ونخلط حتي يختفي الدقيق ونحصل علي عجينة لينة وناعمة لا تلتصق باليد. ثم نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها لترتاح لمدة ربع ساعة حتي يسهل فردها.

طريقة تحضير الحشوة