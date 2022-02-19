طرية كالقطن.. كيكة رول الشوكولاته بكل أسرار النجاح لوصفة تحفة 100% أحلى من الحلواني والكافيهات

كيكة رول الشوكولاته هناك أنواع مختلفة من كيك الشوكولاتة والتي يعشقها الكبار والصغار على حد السواء، ولكن كيك رول الشوكولاتة يعد من أكثر الأنواع انتشارا حيث يمكن تحضيره بنكهات مختلفة منها الشوكولاتة والفانيلا إلى جانب تلك التي يمكن عملها بأنواع مختلفة من الفواكه والتي تتميز بطعمها الرائع.

كيكة رول الشوكولاته

يمكن من خلال بعض من المكونات البسيطة الحصول على كيكة رول رائعة بمنتهى السهولة كما أنه من الضروري إتباع خطوات التحضير الخاصة بها بالترتيب وذلك للحصول على نتيجة مبهرة.

مقادير السويسرول

كوب واحد من الدقيق متعدد الاستخدامات.

نصف كوب من اللبن الحليب.

ونصف كوب من السكر البودرة.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام بدون سكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كيس من الفانيليا أو ما يعادل 2 ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

أربع حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

مكونات الكريمة والشكولاته

½ كوب من الحليب المكثف المحلى.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ونصف ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة واحدة من الماء.

كوب واحد من الزبدة بحرارة الغرفة.

صفار بيضة واحدة.

أربعة ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

أسهل طريقة لعمل السويسرول

في وعاء نظيف وجاف يتم نخل كل من الدقيق مع الملح وتركه جانبا.

بعد ذلك الخلاط الكهربائي يخفق البيض لمدة خمس دقائق بسرعة عالية ليصبح لونه أبيض.

ثم يضاف كل من السكر والفانيلا بشكل تدريجي على البيض مع الاستمرار في الخفق للحصول على قوام كثيف وثقيل.

بعد ذلك يضاف الدقيق على خليط البيض بشكل تدريجي مع التقليب باستخدام ملعقة خشبية من أسفل لأعلى حتى يختفي الدقيق تماما.

ثم إدخال الكيك في الفرن المسخن مسبقا لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج.

بعد ذلك إجراء الكيك من الفرن وقلبه على ورق زبدة ومن ثم البدء في لفه على شكل رول وذلك وهي ما زالت ساخنة حتى لا تنكسر.

ثم ترك الرول يبرد تماما في مكان دافئ لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة.

بعد ذلك يتم فرد الكيك على سطح مستوى ومن ثم رش السيرب عليه بشكل متساوي ليتشرب الكيك جيدا.

ثم فرد كمية مناسبة من حشو الكريمة البيضاء بشكل متساوي ومن ثم القيام بلفها مرة أخرى.

بعد ذلك دهن رول الكيك بالشكولاتة السائلة من الخارج بشكل كامل ثم يقطع.

وبذلك نكون انتهينا من طريقة عمل كيكة رول الشوكولاته والتي تعد من أسهل وصفات الكيك التي يمكن عملها للأطفال من خلال مكونات سهلة وبسيطة جدا، كما أن طريقة تحضيرها لا تتطلب الكثير من الوقت والجهد.