نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل زيتون محشي فلفل من المطبخ التركي في المقال التالي

عمر شويل - جدة زيتون محشي فلفل هي وصفة مستمدة من المطبخ التركي الذي يتميز بالصفات والأكلات المختلفة ذات المذاق الرائع والتواصل الشهية، ويمكن تحضير محشي الزيتون بالفلفل مثل المطاعم التركية لمكونات بسيطة وتقديمها كطبق جانبي مع الوجبات أو يمكن تناولها كوجبة منفصلة بالتأكيد سوف تعجب الجميع كبير أو صغير.

مقادير طريقة عمل زيتون محشي فلفل

لتحضير الزيتون المحشي بالفلفل هناك بعض المكونات البسيطة من الزيتون ومكونات أخرى متوفرة بحاجة إليها لتحضير هذه الوصفة المختلفة واللذيذة أيضا ًً ، وهذه المكونات كما يلي:

1 كيلو من الزيتون الأخضر.

ملعقة كبيرة من الملح الخشن الصخري.

كمية مناسبة من الماء لتحضير المحشي.

5 ثمرات من الليمون مقطع شرائح.

مكونات الحشوة:

مكونات الحشوة داخل الزيتون هي كما يلي:

ثمرة من الجزر مفروم ناعم.

ثمرة من الفلفل الأحمر أو الأخضر مفروم ناعم

خمس ملاعق كبيرة من الملح.

5 من فصوص الثوم المهروس.

اثنين من ملاعق كبيرة من الكركم.

للحفظ:

زيت زيتون حسب الحاجة.

طريقة عمل زيتون محشي فلفل

بعد تجهيز المكونات السابقة يمكن عمل الزيتون محشي فلفل مثل المطبخ التركي باتباع مجموعة من الخطوات وهي كما يلي:

في البداية نتخلص من نواة الزيتون ليكون لدينا زيتون مخلي.

نضع الزيتون المحلي في الماء والملح والليمون لمدة ست ساعات.

نفرم مكونات الحشوة في الخلاط ونضعها في محضرة الطعام.

محشي الزيتون بالحسوى السابقة.

ثم نضع الزيتون المحشي فلفل داخل الزيت لفترة حتى يتم استخدامه.

نصائح نجاح وصفة الزيتون محشي فلفل

يجب الحرص على اتباع الأمور التالية عند استخدام الزيتون وتحضير تلك الوصفة وذلك للحصول عليها بمذاق يشبه الذي يتم تحضيره داخل المطبخ التركي والمطاعم التي تقدم الأكلات التركية: