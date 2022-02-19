أسهل طريقة عمل الدلكة السودانية بالمنزل بدون أي مجهود تفتيح الجسم والبشرة

طريقة عمل دلكة سودانية بالمنزل حيث تعتبر الدلكة السودانية من أهم الخلطات للتزيين التي تستخدمها المرأة السودانية في العديد من المناسبات مثل الأفراح والنفاس، ولها تأثير كبير وفعال على البشرة، بالإضافة إلى أن لها تأثير على الصحة ونضارة الجلد، و تتميز برائحتها الجذابة التي تظل ثابتة لمدة يومين على الأقل، ويكون منها نوعان الدلكة السودانية البيضاء، والدلكة السودانية السوداء وسوف نقدم طريقة عمل الدلكة السودانية بالتفصيل خلال السطور التالية

الدلكة السودانية

تمتلك الدلكه السودانيه العديد من الفوائد للبشرة والجسم فهي تجعل المرأة أكثر جمالا، وسوف نذكر فوائدها على النحو التالي

لها دور فعال في إزالة خلايا الجلد الميتة

لها دور فعال في إزالة خلايا الجلد الميتة بعد استخدام الدلكه السودانيه تكون البشرة أكثر لمعانا و نعومه وأكثر نضارة

يساعد فى تأخير نمو الشعر للبشرة.

تعمل على تفتيح جميع المناطق الداكنه فى جسم السيدة مثل الكوع والركبة

تغذي البشرة لأنها تحتوي على مجموعة من المواد الطبيعية.

تنفخ البشرة من أي حبوب أو بثور سوداء أو شوائب

تعالج الهالات السوداء تحت العين و تقضى عليها تماما

تمد البشرة جميع الفيتامينات التي تحتاج إليها لكي تكون أكثر إشراقا

جميع مكوناتها طبيعية فهي امنه وليس لها أى آثار جانبية

طريقة عمل الدلكة السودانية

الدلكه بالبرتقال المكونات كالاتي

● كوب من الأرز المطحون كوب من قشر البرتقال المطحون

● كوب من العدس

● كوب من ماء الورد 2

● 2 ملعقة ترمس مطحون

● 2 ملعقة متوسطة

● ملعقة من عصير الليمون

● 2 ملعقة كبيرة من زيت السمسم

● ملعقة ونصف من زيت الزيتون

● ملعقة ونصف من زيت اللوز المر

● و2 ملعقه من الحلبه المطحونه

● ملعقة من المسك المطحون

● ثمرة بطاطس متوسطة الحجم مسلوقة

● ثمرة جزر كبيرة مسلوقة.

طريقة تحضير الدلكة السودانية

قومي بهرس البطاطس والجزر بشكل جيد في وعاء كبير وضعي جميع المكونات في وعاء آخر على نار متوسطة وقلبيه جيدا وضيفي على الخليج البطاطس والجزر المحروس ثم قليل من الخليط، ومزج المكونات بشكل جيد واستمرى فى التقليب على النار ثم ضيفي عصير الليمون وقلبيه جيدا ثم ضعي الخليط في وعاء وضعية في الثلاجة وقومي باستخدامه.