نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إعداد بيتزا الطاسة “البيتزا السريعة” على المقلاة في 10 دقائق فقط في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة إعداد بيتزا الطاسة “البيتزا السريعة" على المقلاة في 10 دقائق فقط - ثقفني
بيتزا الطاسة أو البيتزا السريعة من أسرع الوصفات لتحضير البيتزا ذات طعم شهي ومكونات لذيذة من أنواع الجبن أو اللحوم أو الإضافات التي تفضلونها ، ونظراً لأن معظم الأكلات قد تستغرق وقتاً من أجل تحضيرها فإن تجهيز بيتزا الطاسة هو حل سريع لتقديم الوجبات لعائلتك، ولذلك خلال هذا المقال سنعرفك على طريقة عمل بيتزا الطاسة بالمكونات والخطوات خلال مدة لن تزيد عن عشر دقائق.
مكونات عمل بيتزا الطاسة
من أجل تحضير بيتزا الطاسة تحتاجين إلى بعض المكونات البسيطة والمتوفرة احرصي على استخدامها بنفس المقادير التالية:
- كوب وربع من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- كوب من الزبادي محفوظ في درجة حرارة الغرفة.
- رشه من الملح.
- ملعقة من السكر.
- رشة من البيكنج بودر.
- نصف معلقة صغيرة من البيكنج صودا.
- معلقه صغيرة زيت زيتون.
- يمكن استبداله بأي نوع زيت نباتي آخر.
طريقة عمل بيتزا الطاسة
من خلال المكونات السابقة يمكنك اتباع خطوات التحضير البسيطة لعمل بيتزا الطاسة وهي كما يلي:
- نضيف جميع المكونات الجافة مع بعضهم البعض وهم الملح والسكر والدقيق وبيكينج بودر وبيكينج صودا.
- ثم نضيف معلقة صغيرة من الزيت على أي من الزبادى او اللبن الرائب و نخلطهم جيداً.
- نضيف الخليط السابق على خليط المواد الجافة.
- ثم نضيف الدقيق على المكونات السابقة وتبدأ في العجن.
- نستمر في العجن حتى تختلط المكونات معاً ويصبح سطح العجينة أملس.
- نترك العجينة لمدة عشر دقائق قبل البدء في تجهيزها.
- نقسم العجينة الى جزأين متوسطة الحجم أو إلى ثلاث أجزاء لتكون أصغر حجماً.
- نفرد العجينه لتصل حتى سمك متوسط، على ألا تكون سميكة أو رقيقة.
- نضع مقلاة بها ملعقة من الزيت النباتي حتى يسخن جيداً على درجة حرارة متوسطة.
- ثم نضع العجينة في المقلاة وسنلاحظ خلال دقائق تكون فقاعات و بداية نضجها من الأطراف.
- عندما يتحول ظهر العجينة إلى اللون الذهبي الشهي، نقلبها على الجهة الأخرى ونقلل درجة الحرارة ثم نتركها على نار هادئة.
- تضاف المكونات المفضلة لكم على سطح العجينة مثل:
- نضف معلقتين من صلصة الطماطم أو الكاتشب.
- جبنه موتزريلا مبشورة.
- شرائح الزيتون.
- قطع فلفل ألوان.
- شرائح جبن رومي مدخن أو اللحم.
- توضع على النار حتى تنضج ثم تقدم.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ