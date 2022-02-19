طريقة إعداد بيتزا الطاسة “البيتزا السريعة” على المقلاة في 10 دقائق فقط

بيتزا الطاسة أو البيتزا السريعة من أسرع الوصفات لتحضير البيتزا ذات طعم شهي ومكونات لذيذة من أنواع الجبن أو اللحوم أو الإضافات التي تفضلونها ، ونظراً لأن معظم الأكلات قد تستغرق وقتاً من أجل تحضيرها فإن تجهيز بيتزا الطاسة هو حل سريع لتقديم الوجبات لعائلتك، ولذلك خلال هذا المقال سنعرفك على طريقة عمل بيتزا الطاسة بالمكونات والخطوات خلال مدة لن تزيد عن عشر دقائق.

مكونات عمل بيتزا الطاسة

من أجل تحضير بيتزا الطاسة تحتاجين إلى بعض المكونات البسيطة والمتوفرة احرصي على استخدامها بنفس المقادير التالية:

كوب وربع من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب من الزبادي محفوظ في درجة حرارة الغرفة.

رشه من الملح.

ملعقة من السكر.

رشة من البيكنج بودر.

نصف معلقة صغيرة من البيكنج صودا.

معلقه صغيرة زيت زيتون.

يمكن استبداله بأي نوع زيت نباتي آخر.

طريقة عمل بيتزا الطاسة

من خلال المكونات السابقة يمكنك اتباع خطوات التحضير البسيطة لعمل بيتزا الطاسة وهي كما يلي: